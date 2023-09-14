Интернет в Казахстане будет доступен всем

В будущем году в Казахстане стартует масштабная программа цифровизации, которая обеспечит до конца 2025 года введение технологии 5G во всех городах республиканского значения и областных центрах, а население получит высокоскоростной доступ в сеть.

Правительство Казахстана утвердило Национальный проект "Доступный Интернет", главная цель которого – обеспечить широкополосным доступом во всемирную сеть со скоростью не менее 100 Мбит/с все население страны.

"Значительные средства направят на развитие проводной и беспроводной инфраструктуры связи. Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. Так, через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тыс сел"

- пресс-служба правительства Казахстана

Планируется, что высокоскоростной интернет будет доведен до 400 тыс домохозяйств, выполнить столь амбициозную задачу позволят инвестиции со стороны частных операторов, передает Sputnik Казахстан.

Также Казахстан продолжит развивать сети 5G. В стране уже работают 605 базовых станций, а до конца 2025 года 5G появится во всех городах и областных центрах страны.