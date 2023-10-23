СМИ: в перевернувшейся машине в Турции сгорели шесть человек

Минувшей ночью в Турции в городе Сиирт произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли шесть человек, в том числе пятеро детей – они сгорели заживо в салоне перевернувшегося автомобиля.

Шесть человек, в их числе пять детей, заживо сгорели в салоне автомобиля после страшного ДТП, произошедшего на юго-востоке Турции, пишет турецкая газета Yeni Akit.

"В результате пожара, вспыхнувшего в перевернувшемся автомобиле в районе Курталан города Сиирт, мать и пятеро детей сгорели заживо, а отец, который вел машину, получил ранения"

- газета Yeni Akit

На место происшествия очень быстро прибыли пожарные расчеты, служба спасения и жандармерия, однако спасти пассажиров, запертых в перевернутом автомобиле, они не успели.

Водителя медики доставили в больницу на машине скорой помощи, однако вся его семья погибла, полицейские начали расследование по факту происшествия.