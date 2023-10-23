Тепло, но сыро: погода продолжает радовать москвичей

В столичном регионе сегодня будет немного прохладнее и зарядят дожди, но в целом будет не по-ноябрьски тепло – 10-12 градусов.

В Москве и Подмосковье сегодня будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до комфортных 12 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, по области от плюс 7 до плюс 12 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/c",

– Гидрометцентр России

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба, и такая погода сохранится как минимум до середины недели – пока холодов ждать не приходится, отмечают синоптики.