Вестник Кавказа

Тепло, но сыро: погода продолжает радовать москвичей

Тепло, но сыро: погода продолжает радовать москвичей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столичном регионе сегодня будет немного прохладнее и зарядят дожди, но в целом будет не по-ноябрьски тепло – 10-12 градусов.

В Москве и Подмосковье сегодня будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до комфортных 12 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, по области от плюс 7 до плюс 12 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/c",

– Гидрометцентр России

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба, и такая погода сохранится как минимум до середины недели – пока холодов ждать не приходится, отмечают синоптики.

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