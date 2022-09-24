Отдых в Гонконге: нужна ли виза, как долететь, что посмотреть?

Если вас привлекают яркие огни, густые ароматы, исторические достопримечательности и восточный колорит, то Гонконг – подходящее место для вашего путешествия. Расскажем, что это за территория, как туда добраться и чем там заняться.

Почему у Гонконга особый статус

Гонконг имеет особый статус в Китае. Это специальный административный район КНР, которому до 2047 года предоставлена широкая автономия. В XIX веке Гонконг захватила Великобритания, которая включила завоеванные земли в состав своих колоний по Нанкинскому договору. Позднее часть территории была арендована почти на 100 лет, после чего земли перешли Китаю, но с особым статусом.

Сейчас в состав Гонконга входит более 250 островов и полуостров - Цзюлун. Сам Гонконг находится на южном побережье Китая. В этом специальном административном районе также находится один из самых больших портов в мире. В Гонконге действует особая экономическая зона. Также его считают одним из ведущих финансовых центров мира.

Нужна ли виза в Гонконг гражданам РФ

С прямыми перелетами из России сейчас проблема, но можно добраться со стыковкой. Зато, если срок пребывания на территории Гонконга не превышает 14 дней, то виза гражданину РФ не потребуется.

Чем заняться в Гонконге?

Посетить Диснейленд

Этот Диснейленд - не самый большой среди своих сказочных собратьев, однако он обладает уникальным гонконгским шармом. Здесь можно посетить зону, посвященную Марвел, где, например, можно почувствовать себя Железным человеком. Среди аттракционов на космическую тематику, можно прочувствовать атмосферу "Звездных войн", отвести детей на "Обучение джедаев", где они смогут попрактиковаться в навыках владения световым мечом вместе с Дартом Вейдером.

Стать свидетелем "Симфонии огней"

"Симфония огней" - это ежедневное световое шоу, которое озаряет горизонт Гонконга в ночное время. Это шоу ослепительных огней входит в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее в мире световое шоу, которое проводят регулярно. Музыкальная партитура была записана Гонконгским филармоническим оркестром и включает традиционные инструменты, такие как эрху. Шоу, сочетающее в себе восток и запад, эффектно иллюстрирует глобальную культуру Гонконга. Мероприятие бесплатное. Прекрасный вид на "Симфонию огней" открывается с набережной Цим Ша Цуй.

Прогуляться по набережной Цим Ша Цуй

Прогуливаясь по набережной Цим Ша Цуй, можно зайти на Аллею звезд с отпечатками более ста рук и статуи величайших звезд Гонконга. Здесь также есть магазины, театры и музеи. Отсюда открываются лучшие виды на гавань Виктория. Это место идеально подходит для того, чтобы увидеть почти идеальный восход и закат.

Прогуляться по знаменитому ночному рынку на Темпл-стрит

Всемирно известный ночной рынок на Темпл-стрит – одно из самых оживленных мест в городе. Здесь продаются одежда и украшения, а также готовятся блюда местной кухни. Рынок начнет оживать вечером. Открытый более века назад и охватывающий множество кварталов, рынок стал прекрасным местом для знакомства с уникальной и яркой культурой региона.

Полюбоваться храмом Ман Мо

Храм Ман Мо – древнее святилище среди бетонных джунглей. Оно посвящено богам литературы и войны и предположительно было возведено в 1847 году. Храм Ман Мо с захватывающей дух архитектурой и золотыми скульптурами представляет собой оазис умиротворения. Перед посещением обязательно оденьтесь так, чтобы проявить уважение к святыне.

Отдохнуть в саду Нан Лиан

Этот классический китайский сад идеально подходит для расслабляющего времяпрепровождения. Сад, созданный в стиле династии Тан, площадью более 3,5 гектаров, утопающий в зелени. В саду Нан Лиан есть живописные пруды, беседки, а также вегетарианский ресторан, китайская чайная и сувенирный магазин.