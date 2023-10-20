Песок и гравий незаконно добывали из русла Сунжи в Магасе

Полицейские пресекли нелегальную добычу песка и гравия в Ингушетии. Злоумшленники успели накопать два "Камаза" ценной смеси.
Черных добытчиков песка и гравия остановили в Магасе правоохранители, сообщается на сайте МВД по Ингушетии.
Неделю назад сотрудники ППС вели патрулирование. В одном из парков столицы они заметили подозрительные грузовики. Оказалось, именно с их помощью велась незаконная добыча в русле Сунжи прямо в черте города.
В отделение были доставлены три самосвала "Камаз". Два из них были нагружены песко-гравийной смесью.
"Еще один самосвал "Камаз" и гусеничный кран-экскаватор Hitachi 200 G переданы владельцам под расписку на ответственное хранение"
– МВД Ингушетии
Песок и гравий предназначались для земельного участка в селе Экажево.
Идет проверка.
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