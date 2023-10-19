Россия и Куба выяснят отношения в Волгограде

Российская сборная сыграет против команды Кубы в дружеской встрече. Игра пройдет в Волгограде через две недели – в понедельник 20 ноября.

Футболисты сборной России сразятся с кубинцами в товарищеской встрече, о проведении матча сообщили в РФС.

Игра между двумя командами состоится в Волгограде. Она назначена на 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Стоит добавить, что встреча России и Кубы станет для подопечных Валерия Карпина третьей в родных стенах после того, как сборную РФ отстранили от мировых турниров в минувшем году.

В конце марта 2023 года россияне играли со сборной Ирака в Петербурге, чуть менее месяца назад – с командой Камеруна в Москве. Оба матча окончились для российских футболистов победами: 2:0 и 1:0 соответственно.

Еще несколько товарищеских матчей состоялись за рубежом.