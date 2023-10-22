Вестник Кавказа

Школьников Северной Осетии будут учить географии интерактивно 

Девочка в шлеме виртуальной реальности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Школьники Северной Осетии, интересующиеся географией, смогут пополнить багаж знаний в интерактивном формате. Кроме того, в республике может пройти "Неурок географии". 

Председатель Русского географического общества в Северной Осетии заявил о том, что в ближайшем будущем местные специалисты подготовят программу углубленного изучения географии для школьников республики. Отмечается, что уроки будут проходить в интерактивном формате. 

"Нам очень важно, чтобы школьники глубоко изучали географию, чтобы он был интересен. Потому мы совместно с министерством образования и науки республики планируем интерактивные уроки географии" 

– Алан Огоев 

Когда начнутся занятия по новому курсу, пока не уточняется.

Кроме того, в республике может пройти "Неурок географии", который откроет перед школьниками новые горизонты в развлекательном формате. 

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