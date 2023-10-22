Школьников Северной Осетии будут учить географии интерактивно 

Школьники Северной Осетии, интересующиеся географией, смогут пополнить багаж знаний в интерактивном формате. Кроме того, в республике может пройти "Неурок географии".

Председатель Русского географического общества в Северной Осетии заявил о том, что в ближайшем будущем местные специалисты подготовят программу углубленного изучения географии для школьников республики. Отмечается, что уроки будут проходить в интерактивном формате.

"Нам очень важно, чтобы школьники глубоко изучали географию, чтобы он был интересен. Потому мы совместно с министерством образования и науки республики планируем интерактивные уроки географии"

– Алан Огоев

Когда начнутся занятия по новому курсу, пока не уточняется.

Кроме того, в республике может пройти "Неурок географии", который откроет перед школьниками новые горизонты в развлекательном формате.