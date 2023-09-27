Авария с пострадавшими произошла на трассе Джубга-Сочи

Автобус с пассажирами попал в аварию в Сочи, рассказали в Госавтоинспекции города-курорта.
Инцидент случился на трассе Джубга-Сочи. Водитель Mercedes не справился с рулевым управлением и врезался в автобус. Затем иномарка отлетела в машину Ford. Остановился "Мерседес" только столкнувшись с подпорной стеной.
В результате аварии есть пострадавшие. Это пассажир иномарки и 16-летняя девушка, ехавшая в автобусе. Их отвезли в больницу, где врачи диагностировали у них травмы различной степени тяжести.
Напомним, более месяца назад на Кубани рейсовый автобус из Анапы попал в ДТП. Транспортное средство врезалось в ограждение. Тогда травмы получили девять человек.
А 22 сентября в ДТП в Краснодаре "встретились" автобус и два легковых автомобиля. Пассажирами первого транспортного средства были молодые футболисты – более двух десятков человек. Виновником ДТП тогда стал водитель "Лады". Он выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу автобусу. Ударившись о него, Lada отлетела в сторону и врезалась в "Рено". Это ДТП оказалось смертельным: в результате погиб его виновник – водитель "Лады".