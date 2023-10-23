Корь в Казахстане 2023: началась массовая вакцинация

Вспышка кори продолжается в Казахстане, на этом фоне с сегодняшнего дня в стране проводится дополнительная иммунизация. Пока она распространяется на детей в возрасте до года.

Прививки против кори, краснухи и паротита (свинки) начали массово делать маленьким детям с сегодняшнего дня в Казахстане, рассказали в Минздраве страны.

На первом этапе вакцинация распространяется на малышей с 6 до 11 месяцев.

Со следующего месяца начнется дополнительная иммунизация детей с 2 до 4 лет, причем она будет проводиться при любом прививочном статусе.

Статистика по кори в Казахстане 2023

В стране в 2023 году зафиксирована вспышка кори. С января в Казахстане заболели почти 12,7 тыс человек, подавляющее большинство – свыше 10,5 тыс – дети в возрасте до 14 лет. Более 1,7 тыс пациентов с корью – взрослые, остальные – подростки.

При этом подавляющее большинство – 70% от общего количества – это не получившие прививку дети.

Случаи кори зарегистрированы во всех регионах Казахстана.