ФК "Сабуртало" обворовали в Тбилиси

Игроки футбольного клуба "Сабуртало" лишились бутс и гетр из-за неизвестного вора в Тбилиси. Открыто уголовное дело.
Базу ФК "Сабуртало" ограбили в Тбилиси, о преступлении пишут СМИ.
По данным телекомпании "Формула", пропали:
- инвентарь для тренировок,
- бутсы,
- гетры.
Грузинская полиция ведет расследование. Уголовное дело открыто по факту кражи, вору грозит тюрьма на срок от года до трех.
О ФК "Сабуртало"
Напомним, "Сабуртало" в данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице первенства Грузии. От лидера – тбилисского "Динамо" – клуб отстает на 18 очков.
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