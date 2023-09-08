Вестник Кавказа

ФК "Сабуртало" обворовали в Тбилиси

ФК "Сабуртало" обворовали в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Игроки футбольного клуба "Сабуртало" лишились бутс и гетр из-за неизвестного вора в Тбилиси. Открыто уголовное дело.

Базу ФК "Сабуртало" ограбили в Тбилиси, о преступлении пишут СМИ.

По данным телекомпании "Формула", пропали:

  • инвентарь для тренировок,
  • бутсы,
  • гетры.

Грузинская полиция ведет расследование. Уголовное дело открыто по факту кражи, вору грозит тюрьма на срок от года до трех.

О ФК "Сабуртало"

Напомним, "Сабуртало" в данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице первенства Грузии. От лидера – тбилисского "Динамо" – клуб отстает на 18 очков.

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