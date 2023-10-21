Россия начала снабжать Абхазию электричеством

Поставки электроэнергии из России в Абхазию запущены накануне. Тем не менее, в республике не исключены перебои со светом.

РФ начала подавать электричество в Абхазию, сообщили в республиканской компании "Черноморэнерго".

В заявлении уточняется, что поставки стартовали с полуночи в воскресенье.

"Переток обеспечивает энергоснабжение западной и центральной части республики"

– Черноморэнерго

Что касается восточной части Абхазии, то туда электроэнергия поступает, как и раньше, от Ингурской ГЭС, которая расположена на границе с Грузией.

В то же время, в компании предупредили, что уровень воды в Джварском водохранилище существенно снизился, так что по всей республике не исключены проблемы со светом.

Почему в Абхазии отключают свет?

В холодное время года жители Абхазии зачастую сталкиваются с энергодефицитом: в республике нет центрального отопления и не налажено газоснабжение, поэтому из-за холодной погоды нагрузка на электросети увеличивается, что провоцирует аварии и перебои с электричеством.