Россия начала снабжать Абхазию электричеством

РФ начала подавать электричество в Абхазию, сообщили в республиканской компании "Черноморэнерго".
В заявлении уточняется, что поставки стартовали с полуночи в воскресенье.
"Переток обеспечивает энергоснабжение западной и центральной части республики"
– Черноморэнерго
Что касается восточной части Абхазии, то туда электроэнергия поступает, как и раньше, от Ингурской ГЭС, которая расположена на границе с Грузией.
В то же время, в компании предупредили, что уровень воды в Джварском водохранилище существенно снизился, так что по всей республике не исключены проблемы со светом.
Почему в Абхазии отключают свет?
В холодное время года жители Абхазии зачастую сталкиваются с энергодефицитом: в республике нет центрального отопления и не налажено газоснабжение, поэтому из-за холодной погоды нагрузка на электросети увеличивается, что провоцирует аварии и перебои с электричеством.