Крым и Ростовскую область свяжет железная дорога

На Юге России стартовало строительство железной дороги от Ростова в Крым. Она будет пролегать через новые регионы.

Началось строительство новой железной дороги, она свяжет столицу Ростовской области и Крым и пройдет, в том числе, через Запорожье, поделился губернатор региона Евгений Балицкий.

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат"

– Балицкий

Он уточнил, что та железная дорога, что существует сегодня, устарела, а перевозки по Крымскому мосту сопряжены с опасностью. Строящаяся ж/д линия положительно скажется на экономике южных регионов, добавил Балицкий в беседе с РИА Новости.