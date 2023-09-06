Северное сияние наблюдали жители Грузии, Турции и Казахстана

Мощная магнитная подарила жителям южных стран возможность наблюдать северное сияние. В Турции, Грузии и Казахстане сообщают, что видели в небе зеленые и красные всполохи.

Магнитная буря уровня G3 вызвала северное сияние в небе там, где его обычно не случается.

В ряде европейских стран, в Турции, в Казахстане жители в ночь на 6 ноября замечали в небе яркое северное сияние.

В Казахстане природное явление было зафиксировано в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Оно продлилось недолго, около 15 минут.

"Северное сияние, наблюдавшееся во многих странах Европы из-за сильной солнечной бури, обрушившейся на Землю, впервые было замечено и в турецком городе Ван, а также в провинции Унье города Орду"

– турецкое издание Akşam