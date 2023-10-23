Шанхай зимой: что посмотреть в крупнейшем городе Китая?

Один из самых крупных городов мира - Шанхай - находится на востоке Китая. Бесчисленное количество достопримечательностей привлекает путешественников круглый год. Расскажем, что делать в Шанхае зимой, когда город наполняется яркими красками праздничных украшений.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Шанхае зимой

Зимой в Шанхае столбики термометров могут опускаться ниже нуля (минимальные показатели достигают минус десять градусов) и такая температура может сопровождаться холодным ветром. Снег идет здесь крайне редко. Зато зимой в Шанхае можно отдохнуть гораздо дешевле, избежать скопления людей и почти без очередей увидеть все знаковый достопримечательности.

Сад Юй Юань

Сад Юй Юань – знаменитый шанхайский ландшафтный сад недалеко от храма Бога Старого города. Островок спокойствия в центре шумного мегаполиса красив круглый год. Его название означает "Сад неторопливого отдыха" или "Сад радости". В эпоху династии Мин Юй Юань сад должен был стать местом, напоминающим императорский сад в Пекине. Однако строительство затянулось и было продолжено лишь в 1709 году. В XIX веке он был сильно разрушен и веком позже после реставрационных работ приобрел современный вид. Здесь можно полюбоваться на рокарии, павильоны, пруды и мосты. В зимний сезон здесь проводят Шоу фонарей.

Храм Бога Старого города

Храм Бога Старого города находится рядом с садом Юй (еще одно название сада, встречающееся в источниках) и считается популярным туристическим местом во время китайского Нового года. Во время этого грандиозного торжества посетители могут увидеть храм, украшенный яркими красными фонариками, и посмотреть танцевальные представления львов. Также здесь можно попробовать традиционные китайские блюда: овощные пельмени, булочки на пару, китайский рисовый пудинг и другую сладкую выпечку.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шанхайский Диснейленд

Поход в сказочный Диснейленд может стать разочарованием, если придется не просто провести весь день среди нескончаемой толпы туристов, но и отстоять из-за этого в огромных очередях. Шанхайский Диснейленд зимой может стать решением этой проблемы, так как туристов здесь будет мало и, как следствие, очереди будут короче. Кроме того, зимой там проводят тематические мероприятия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Храм Лунхуа

Храм Лунхуа (Лунхуа сы) - популярное место среди тех, кто отправляется в Шанхай зимой. Каждый год здесь проводят ежегодную церемонию обратного отсчета перед Новым годом. Посетители слышат 108 ударов бронзового колокола внутри храма каждое 31 декабря, этот звук должен послать удачу и везение всем в Шанхае. В храме Лунхуа также есть Стена желаний, где посетители могут написать новогодние обещания и сфотографироваться. В канун Нового года дороги храмов украшаются разноцветными фонариками.

Шанхайский музей

Еще одно обязательное для посещения туристическое место - Шанхайский музей, где туристы могут узнать о старинном китайском фарфоре и бронзовых изделиях с замысловатыми узорами и каллиграфией. Среди экспонатов - статуи Будды, нефритовые изделия, изделия народных промыслов этнических групп Китая, а также императорские печати. В Шанхайском музее три выставочных зала и 12 галерей. Там можно взять напрокат аудиогид на английском языке.

Башня "Восточная жемчужина"

Еще одной из самых знаменитых достопримечательностей Шанхая считается телебашня "Восточная жемчужина", расположенная в районе Пудун, где есть вращающийся ресторан и обзорная площадка. Оттуда открывается прекрасный панорамный вид. Башня - рекордсмен по высоте как в Азии, так и во всем мире.