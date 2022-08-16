Куда поехать в России на выходные: сказочная Карелия

Медина Назарова

Самый удобный поезд идет от Москвы до Петрозаводская 10 часов 45 минут. Если сесть на него в девять вечера, то к восьми утра вы окажетесь в сказочном краю озер, лесов и рек. В Карелии, на северо-западе России, около 27 тысяч рек и более 60 тысяч озер. Расскажем, что посмотреть в Карелии, кто там живет, что там едят и чем дышат.

Здесь потрясающе чистый воздух, ведь из 148 тыс. кв. км площади Карелии 80% занимают леса. В Карелии находятся и два крупнейших озера России - Ладожское и Онежское.

Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Когда ехать в Карелию?

Многие приезжают в Карелию летом, но зимой здесь не менее интересно: в минус 25 ощущаешь себя как при московских минус 10. Такой здесь особенный климат. Туристов привлекают обилие снега, туристическая инфраструктура, лыжные трассы, поездки на снегоходах вдоль заснеженных озер. Гостей здесь в любое время года много. 5% в ВВП Карелии приносит туристическая отрасль.

Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Что едят в Карелии?

Особая атмосфера Карелии определяется симбиозом культур русских, карелов, вепсов, финнов. Смешение культур и природных особенностей отражено и в карельской кухне, основной чертой которой считается обилие разнообразной выпечки, блинов с начинками (сульчины). Визитная карточкой здешней кухни — мясо по-петровски в горшочках. Множество рек и озер обуславливает наличие рыбных блюд, а леса обеспечивают медвежатиной и олениной.

Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Зачем ехать в Сортавалу?

Сортавала – городок на северо-западном берегу Ладожского озера, в 270 км от Петрозаводска – транзитный пункт по дороге к острову Валаам. Сортавала - единственный в Карелии город, где сохранилась старинная застройка. Его называют музеем финской архитектуры.

Своим названием город обязан финскому слову sorttawa, что означает "рассекающий", что может относиться к разделяющему город на две части заливу Вакколахти.

За почти 500 лет город находился под флагами трех государств: Финляндии, Швеции и России. Этим обусловлен особый архитектурный стиль города, которому в 1990 году был присвоен статус исторического. Сортавала - очень атмосферный город, видимо, благодаря своим разнообразным корням, смешению культур и богатой истории.

Что посмотреть в Сортавале?

Городок застроен домами, построенными по проектам финских архитекторов в начале XX века. Это малоэтажные каменные дома в стиле неоклассицизма и северного модерна. Стоит также обратить внимание на деревянные постройки середины XIX века. Здесь уже прослеживается стиль ампир, относящийся к позднему классицизму.

Старейшее здание города — Сортавальская ратуша 1885 года. Ее отличает эклектика ажурного фасада с башенками и тонкой резьбой, что выигрышно смотрится в розово-белом цвете. Центральный вход — портик с колоннами и широкой каменной лестницей — придает зданию торжественность.

Еще одна деревянная постройка конца XIX века — Пожарное депо - интересна цветовой гаммой: фасад оранжево- белый, а башня — розовая. Сейчас этот архитектурный объект по назначению не используется.

Дом Леандера внешне похож на средневековый замок. Возведен в 1905 году. Сегодня на первом этаже располагается офис Сбера.

Здание Финского банка, выполненное из серого гранита в 1915 году, имеет классические черты скандинавской архитектуры.

Привлекает внимание построенный в 1914 году "Дом Библии". Здание в стиле русской готики служило издательством религиозной литературы и типографией.

Из памятников, украшающих один из центральных скверов города, следует упомянуть памятник "Рунопевец", созданный финским скульптором Алло Сайло. Посвящен памятник карельскому сказителю Петри Шемейкка, играющему на кантеле — национальном карельском музыкальном инструменте.

Музеи Кронида Гоголева и Северного Приладожья

В первом можно ознакомиться с произведениями мастера рельефной резьбы по дереву Кронида Гоголева. Основан музей в 1989 году, а здание музея построено в 1904 году. Созданные Гоголевым шедевры восхищают своей художественной законченностью и филигранным мастерством.

Музей Северного Приладожья — краеведческий, его экспозиции помогают окунуться в жизнь местных поселений с XIII по XX век, ремесленные изделия, коллекции горных парод (мрамор и гранит), а также картины карельских художников.

Церковь Николая Чудотворца

Выполненная в бело-синем цвете церковь расположена в историческом центре города. Изысканность фасаду церкви придают узкие вытянутые окна в сочетании с широким куполом и устремленной вверх колокольней. Возведена церковь во второй половине XIX века на средства купцов Елисееых, владельцев знаменитых магазинов в Москве и Петербурге.