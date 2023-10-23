В Краснодаре появится гигантский "Континент"

В одном из самых старых районов Краснодара планируют возвести широкомасштабный многофункциональный центр "Континент". Автором проекта выступил японский архитектор.

Власти Краснодара планируют реализовать проект по строительству масштабного культурного центра в самом сердце кубанской столицы. За его разработку взялся японский архитектор Кенго Кума. Власти региона сообщают, что это будет театрально-концертный комплекс под названием "Континент". Его суммарная площадь достигнет 75 тыс кв м.

Предполагается, что в него войдет театральная площадка, которая займет почти 12 тыс кв м. Она будет репетиционной и концертной базой Кубанского казачьего хора.

Новый театр вместит в себя около 1,5 тыс зрителей. Основную часть комплекса займет большой концертный зал (более тысячи мест). Также будет площадка на 250 человек с посадкой по кругу.

Отмечается, что архитектура нового комплекса органично впишется в облик центра Краснодара. Все здания "Континента" будут выполнены в виде многоступенчатых объектов, на крышах которых расположатся зеленые насаждения. Кроме этого, между постройками организуют пешую зону в формате крытого бульвара, где можно будет спрятаться от солнца.