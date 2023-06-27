"Азимут" пока не будет возить людей из Минеральных Вод в Израиль

"Азимут" вновь продлил отмену рейсов из Минеральных Вод в Израиль и подчеркнул, что не исключает дальнейшего продления из-за опасения погромов, как в Махачкале. В компании напомнили, что из Сочи ее рейсы в Тель-Авив летают по-прежнему.

Как рассказали сегодня представители авиаперевозчика "Азимут", компания на неделю, до 11 ноября, прекращает рейсы из Минвод в израильскую столицу Тель-Авив. В "Азимуте" подчеркнули, что речь идет лишь о краткосрочной отмене пассажироперевозок в Израиль.

В связи с этим представители компании уточнили, что ее самолетами в Тель-Авив по-прежнему можно отправиться из Сочи. В то же время, пишет ТАСС, "Азимут" не уверен, что приостановка рейсов Минводы-Тель-Авив не будет продлена еще раз или несколько раз.

Напомним, что отмена рейсов из Минеральных Вод связана не с самими по себе боевыми действиями между ЦАХАЛ и ХАМАС в Израиле и секторе Газа, а погромом в аэропорту Махачкалы, организованным провокаторами с целью раздуть межнациональный конфликт. Многие аэропорты Северного Кавказа после этого на время вывели израильские рейсы из расписания.