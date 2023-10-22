В Ханкенди пройдет военный парад ВС Азербайджана

В Ханкенди в эти дни проходят репетиции военного парада, который состоится 8 ноября, в День Победы Азербайджана в Карабахской войне. Принимать парад будет президент Ильхам Алиев, помимо азербайджанской военной техники на нем будут представлены также трофейные вооружения оккупантов.

В соцсетях появляется все больше видеозаписей подготовки военного парада ВС Азербайджана в Ханкенди. Парад состоится через три дня – 8 ноября, в День Победы азербайджанской армии над армянскими оккупантами в Карабахской войне.

С этой целью в Ханкенди доставляется военная техника. Видео очевидцев показывают, что в параде будет участвовать не только азербайджанское оружие, но и трофеи, брошенные оккупантами в сентябре-ноябре 2020 года либо в сентябре 2023 года. Демонстрация трофейного оружия – азербайджанская традиция послевоенного времени.

Основная часть военной техники уже в городе, сейчас проводятся репетиции парада.

Известно, что принимать парад в Ханкенди будет президент и верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. После военного парада в Ханкенди празднование Дня Победы будет продолжено в Шуше.

Напомним, что 8 ноября 2020 года была окончательно освобождены от оккупационных сил ВС Армении культурная столица Азербайджана – Шуша. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал капитуляцию на следующий день – в ночь с 9 на 10 ноября, но именно дата 8 ноября была избрана в Азербайджане в качестве официального Дня Победы.