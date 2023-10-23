Зелим Коцоев стал чемпионом Европы по дзюдо до 100 кг

В последний день чемпионата Европы по дзюдо в Монпелье копилка сборной Азербайджана пополнилась вторым золотой благодаря серии побед спортсмена Зелима Коцоева. Коцоев выступал в тяжелой весовой категории (до 100 кг) и стал еще одним азербайджанским чемпионом Европы среди дзюдоистов.
На пути к золотой медали Зелиму Коцоеву пришлось победить в поединках британского, ховартского, испанского и российского дзюдоистов. В финальном бое против него вышел грузинских спортсмен Илья Суламанидзе, и Коцоев убедительно доказал свое мастерство и превосходство, закончив схватку за "золото" раньше срока.
Отметим, что ранее Зелим Коцоев завоевывал только бронзовые медали на крупных турнирах – он четырежды занимал третье место на чемпионатах Европы и дважды на чемпионатах мира.
Напомним, что накануне чемпионом Европы по дзюдо в третий раз стал азербайджанский спортсмен Хидаят Гейдаров.
В итоге сборная Азербайджана стала второй по медалям среди участниц европейского первенства.