Самострой в исторических памятниках Грузии подорожает

В Грузии скоро станет еще дороже заниматься самовольным строительством на территории культурно-исторических памятников – штрафы вырастут от 2 до 10 раз.

Завтра в парламенте Грузии будут рассматриваться поправки в строительный кодекс, согласно которым значительно вырастут штрафы за самострой на территории исторических и культурных памятников республики.

Штраф за незаконное строительство в культурно-исторической зоне I класса предлагается поднять на 100% - с $3 тыс до 6$ тыс. Штраф за то же преступление в зоне II класса – сразу на 200%, с тех же $3 тыс до $9 тыс.

Наиболее радикально авторы поправок предлагают наказывать владельцев самостроя в зонах III и IV класса, то есть на территории наиболее ценных памятников Грузии – с $7,5 тыс штраф должен быть увеличен до $75 тыс.

Запрещено также самовольно ремонтировать культурно-исторические объекты – в зависимости от масштабов такого ремонта штраф будет варьироваться от $15 тыс до $93 тыс.