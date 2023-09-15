Под Гаграми двое погибли в ДТП

Воскресное утро в Гагрском районе Абхазии омрачилось смертельным несчастным случаем – машина вылетела с дороги и врезалась в столб, погубив двоих человек.

Как рассказали в МЧС Абхазии, рано утром сегодня произошла смертельная дорожная авария недалеко от Гагр. Двое погибли в результате столкновения с элементом дорожной инфраструктуры.

Уточняется, что ДТП случилось непосредственно у селения Псахара (Гагрский район Абхазии) около 6:45 утра. Ведомство получило сообщение, что иномарка "Ниссан", потеряв управление, вылетела с дорожного полотна и ударилась в фонарный столб.

Прибывшие к месту аварии гагрские спасатели лиш зафиксировали смерть водителя и его пассажира – оба умерли мгновенно.

Причины ДТП, приведшего к гибели людей рядом с Гаграми, устанавливаются.