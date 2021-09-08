Чемпионы по дзюдо из Азербайджана: кто они?

Павел Мартынов

Сегодня в Монпелье, на юге Франции, завершатся чемпионат Европы по дзюдо, в ходе которого азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров стал трехкратным чемпионом Европы в весовой категории до 73 кг. О том, почему дзюдо успешно развивается в Азербайджане и кто принес мировую славу стране, расскажем в этом материале.

Кто такой Хидаят Гейдаров?

Хидаят Гейдаров родился в 1997 году. С шести лет начал наниматься дзюдо в бакинской спортивной школе олимпийского резерва. В 15 лет завоевал бронзовую медаль на юношеском чемпионате Азербайджана. В 16 - стал чемпионом Европы среди юношей в весе до 60 кг, а в 17 лет повторил свой результат на чемпионате Европы уже в весовой категории до 66 кг. Еще через год выиграл чемпионат Азербайджана и поступил в госакадемию физкультуры и спорта. Потом были победы на юниорских чемпионатах в Абу-Даби и Малаге, бронза на турнире Большого шлема в Париже. После того, как Гейдаров уже в весе 73 кг стал европейским чемпионом, его стали называть лучшим молодым дзюдоистом Европы.

Пять лет назад Гейдаров стал победителем чемпионата мира среди молодежи (U-21) в Загребе и бронзовым призером World Masters в Санкт-Петербурге. Далее были призовые места на Евроиграх, на очередном чемпионате Европы, на предолимпийском чемпионате мира 2019 года в Токио…

И вот вчера на чемпионате Европы Гейдаров, победив соперников из Бельгии, Польши, Венгрии и Молдавии, в финале одержал досрочную победу над испанцем Сальвадором Касесом Рокой.

Успехи Федерации дзюдо Азербайджана

Успехи своих дзюдоистов последних лет в Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) объясняют не только их таланом и упорным трудом, но и мотивацией. После окончания Второй карабахской войны дзюдоисты участвуют в соревнованиях как представители страны-победительницы.

После 44-дневной Отечественной войны азербайджанские дзюдоисты, получив колоссальную мотивацию от блестящей победы, легко и свободно выступают на соревнованиях. Весь мир увидел, на что способна азербайджанская армия, народ…

- вице-президент ФДА Эльнур Мамедли.

Кто такой Рашад Набиев?

Ровно два года назад на посту руководителя ФДА Ровнага Абдуллаева сменил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. Смена руководства федерации ознаменовала начало реформ в азербайджанском спорте после назначения Фарида Гаибова министром молодежи и спорта.

Рашад Набиев родился в Баку в 1977 году, окончил Академию госуправления при президенте, магистерское экономическое образование получил в Университете Северной Каролины (США). Программу государственного финансового управления для высокопоставленных должностных лиц освоил в школе управления Кеннеди Гарвардского университета.

Работал в отделе внешних связей аппарата президента, в Центральном банке, в министерстве связи и информационных технологий, которое затем было переименовано в министерство цифрового развития и транспорта, где в конечном счете занял пост руководителя ведомства.

Сейчас сфера информационно-коммуникационных технологий и транспорта в Азербайджане развивается довольно интенсивно, Рашад Набиев постоянно встречается с международными чиновниками, курирующими эти области, а также с преуспевающими бизнесменами. Так, летом он ездил в Техас, на завод Giga Texas, принадлежащий Tesla и обсуждал с Илоном Маском работу спутникового интернет-сервиса Starlink в Азербайджане и запуска на азербайджанских спутников. Но и на дзюдо у Набиева остается время: как говорят в ФДА, там он ведет системную и весьма успешную работу.

В апреле прошлого года Рашад Набиев также возглавил комиссию по новым технологиям в Международной федерации дзюдо (IJF). Комиссию создали, чтобы спортсмены могли применять современные технологий для достижения более высоких результатов, а также продвигать дзюдо в мире.

Маскот ФДА

В сентябре этого года Федерация дзюдо Азербайджана представила свой официальный маскот по имени LEDO, сочетающий в себе грациозность, молниеносную скорость, непревзойденную силу и ум.

Как развивалось дзюдо в Азербайджане?

В мае 1972 года комитет по физической культуре и спорту СССР принял решение о распространении дзюдо, которое быстро стало популярным в Азербайджане. В том же году была создана республиканская федерация дзюдо.

В 1992 году на летних Олимпийских играх в Барселоне Назим Гусейнов вернулся на родину с золотой медалью. В честь этой победы впервые был поднят государственный флаг независимого Азербайджана.

В 1992 году первым заслуженным тренером СССР стал Агаяр Ахундзаде. Впервые среди азербайджанских дзюдоистов звание мастера спорта завоевал Сахиб Исмаилов, а мастера спорта международного класса - Гудрат Панджалиев. Первым мастером спорта среди девушек стала Арзу Атаева, а первым мастером спорта международного класса - Гульшен Ширинова.

В 2016 году Рустам Оруджев и Эльмар Гасымов завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Рио. На летних Олимпийских играх 2020 года Ирина Киндзерская поднялась на пьедестал с бронзовой медалью....

Кто прославил азербайджанское дзюдо?

Фархад Раджабли

Завоевав бронзовую медаль на чемпионате Европы среди молодежи в Венгрии в 1978 году, он вписал свое имя в историю азербайджанского спорта как первый призер соревнований континентального масштаба. Еще раз Раджабли доказал свою непобедимость в весовой категории 90 кг на чемпионате Европы среди мастеров дзюдо в июне 2022 года в Ираклионе. Десятикратный чемпион мира среди ветеранов и восьмикратный чемпион Европы.

Назим Гусейнов

В 1992 году завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Барселоне, став первым азербайджанским олимпийским чемпионом в истории. В 1992 году он был удостоен звания сильнейшего дзюдоиста Европы во всех весовых категориях. На континентальных первенствах в Париже (1992) и в Афинах (1993) завоевал золотую медаль, а в 1994 году - серебряную. Награжден орденом "Шохрат".

Тарлан Поладов

Серебряный призер чемпионата Европы (1993) в Афинах. А также чемпион Европы,бронзовый призер чемпионата СССР по самбо .Неоднократный чемпион и призер первенства СССР, победитель четырех молодежных игр СССР, бронзовый призер спартакиады народов СССР, бронзовый призер кубка СССР, неоднократный чемпион международных турниров в составе сборной СССР по дзюдо.

Мехман Азизов

В 1998 году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. Серебряный призер Универсиады-2001 в Пекине. Победитель Кубка мира 2006 и 2007 годов, участник трех Олимпийских игр.

Расул Салимов

В 1999 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Братиславе, а через год - на чемпионате Европы во Вроцлаве. В 2001 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате континента в Париже, а на чемпионате мира в Мюнхене занял третье место.

Эльчин Исмаилов

Победитель чемпионатов Европы 2000, 2001 и 2005 годов. На континентальных первенствах 2002 и 2004 годов в завоевал серебряные медали.

Эльхан Раджабли

Бронзовый призер чемпионата мира 2001 года в Мюнхене. Неоднократно завоевывал титулы чемпиона мира и Европы среди ветеранов. Пятикратный золотой и трехкратный серебряный призер Кубка мира.

Ниджат Шихализаде

Бронзовый призер чемпионата мира 2005 года в Каире. В 2006 году стал чемпионом мира среди молодежи в Санто-Доминго, а в 2005 году - чемпионом Европы среди молодежи. Завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в 2007 году. В 2017 году занял третье место на чемпионате Европы. Победитель Исламских игр солидарности 2017.

Мевлют Миралиев

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. В 2003 году на чемпионате мира в Осаке показал высокий результат и завоевал бронзовую медаль.

Кифаят Гасымова

В 2009 году завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Роттердаме. Серебряный призер первенства континента 2006 года, бронзовый призер чемпионатов Европы 2007 и 2008 годов. Завоевала две серебряные медали на IV Играх исламской солидарности.

Рамиля Юсубова

Завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Токио в 2010 году. В 2006 году стала бронзовым призером первенства Европы. На чемпионатах мира 2006, 2010 и 2011 годов поднималась на третью ступень пьедестала почета. Победитель Исламских игр солидарности 2017.

Ильгар Мушкиев

Двукратный призер чемпионата мира завоевал бронзу на чемпионате мира 2011 года в Париже.

Терлан Керимов

На чемпионате Европы в Стамбуле поднялся на вторую ступень пьедестала. В 2016 году завоевал бронзовую медаль континентального первенства в Казани. Победитель Кубка мира 2009 и 2011 годов.

Керим Гусейнов

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в Будапеште. В том же году на первенстве континента в Лиссабоне завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира и золотую медаль на чемпионате Европы 2017 года.

Зелим Коцоев

Бронзовый призер чемпионата мира 2022 года в Ташкенте. Завершил континентальные первенства 2018, 2020 и 2020 годов с бронзовой медалью. Победитель Универсиады-2017 в Китае. Чемпион Европы среди юниоров в 2017 году.

Хидаят Гейдаров

Трехкратный чемпион Европы. В 2018 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку, в 2019 году - в Токио, в 2022 году - в Ташкенте. Двукратный чемпион Европы: победитель континентальных первенств 2017 и 2022 годов. В 2016 и 2017 годах поднимался на высшую ступень пьедестала на континентальных первенствах среди юниоров, а в 2017 году был удостоен звания "Лучший молодой дзюдоист Европы".

Ушанги Кокаури

На чемпионате мира 2018 года в Баку завоевал серебряную медаль. Бронзовый призер чемпионата Европы-2016. Поднялся на второе место на континентальном первенстве в категории до 23 лет. Победитель турнира Africa Open -2016.

Орхан Сафаров

Бронзовый призер чемпионата мира 2013 года в Рио-де-Жанейро. В 2017 году завоевал серебряную медаль мирового первенства. Занял первое место на чемпионате Европы в Праге в 2020 году.

Эльхан Мамедов

Стал победителем мирового первенства в Рио-де-Жанейро в 2013 году. В 2010 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Токио. Золотой призер чемпионата Европы 2017 года, серебряный призер первенства континента 2008 года.

Ирина Киндзерская

На Олимпийских играх 2020 года в Токио завоевала бронзовую медаль. В том же году стала серебряным призером континентального первенства. На европейском первенстве 2013 года и чемпионате мира 2017 года поднялась на третью ступень пьедестала почета. На IV Исламских играх солидарности в 2017 год завоевала серебряную медаль в весовой категории +78 кг.

Эльмар Гасымов

Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2017 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Будапеште. Занял третье место на первенстве континента в 2012 году и второе в 2014 году. Завоевал серебряную медаль на IV Исламских играх солидарности. Прославился тем, что в 2009 году выиграл молодежный чемпионат Европы в Ереване. Благодаря его победе в столице Армении впервые прозвучал гимн и был поднят флаг Азербайджана.

Рустам Оруджев

Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Занял вторые места на чемпионатах мира в 2017 и в 2019 годах. Завоевал золотую медаль чемпионата Европы в 2016 году, стал серебряным призером европейских соревнований в 2019 году и бронзовым призером в 2017, 2020, 2022 годах. Победитель IV бакинских Игр исламской солидарности 2017 года.

Мамедали Мехтиев

Бронзовый призер чемпионата Европы 2022 года в Болгарии. Завоевал бронзу в командных соревнованиях на первенстве континента в 2016 году и бронзу в индивидуальных соревнованиях в 2020 году. Победитель Игр исламской солидарности в Баку (2017) и бронзовый призер Европейских игр в Минске в 2019 году.

Что ждет азербайджанских дзюдоистов?

10-11 ноября на открытый турнир Океании по дзюдо в австралийском Перте отправятся девять азербайджанских дзюдоистов:

Камран Сулейманов (66 кг) Нурлан Османов (73 кг) Рашид Мамедалиев (73 кг) Эльджан Гаджиев (90 кг) Мурад Фатиев (90 кг) Лейла Алиева (48 кг) Айдан Велиева (52 кг) Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) Фидан Ализаде (57 кг).

Теперь в Азербайджане ждут их побед.