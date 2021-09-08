Чемпионы по дзюдо из Азербайджана: кто они?

Кто такой Хидаят Гейдаров?
Хидаят Гейдаров родился в 1997 году. С шести лет начал наниматься дзюдо в бакинской спортивной школе олимпийского резерва. В 15 лет завоевал бронзовую медаль на юношеском чемпионате Азербайджана. В 16 - стал чемпионом Европы среди юношей в весе до 60 кг, а в 17 лет повторил свой результат на чемпионате Европы уже в весовой категории до 66 кг. Еще через год выиграл чемпионат Азербайджана и поступил в госакадемию физкультуры и спорта. Потом были победы на юниорских чемпионатах в Абу-Даби и Малаге, бронза на турнире Большого шлема в Париже. После того, как Гейдаров уже в весе 73 кг стал европейским чемпионом, его стали называть лучшим молодым дзюдоистом Европы.
Пять лет назад Гейдаров стал победителем чемпионата мира среди молодежи (U-21) в Загребе и бронзовым призером World Masters в Санкт-Петербурге. Далее были призовые места на Евроиграх, на очередном чемпионате Европы, на предолимпийском чемпионате мира 2019 года в Токио…
И вот вчера на чемпионате Европы Гейдаров, победив соперников из Бельгии, Польши, Венгрии и Молдавии, в финале одержал досрочную победу над испанцем Сальвадором Касесом Рокой.
Успехи Федерации дзюдо Азербайджана
Успехи своих дзюдоистов последних лет в Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) объясняют не только их таланом и упорным трудом, но и мотивацией. После окончания Второй карабахской войны дзюдоисты участвуют в соревнованиях как представители страны-победительницы.
После 44-дневной Отечественной войны азербайджанские дзюдоисты, получив колоссальную мотивацию от блестящей победы, легко и свободно выступают на соревнованиях. Весь мир увидел, на что способна азербайджанская армия, народ…
- вице-президент ФДА Эльнур Мамедли.
Кто такой Рашад Набиев?
Ровно два года назад на посту руководителя ФДА Ровнага Абдуллаева сменил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. Смена руководства федерации ознаменовала начало реформ в азербайджанском спорте после назначения Фарида Гаибова министром молодежи и спорта.
Рашад Набиев родился в Баку в 1977 году, окончил Академию госуправления при президенте, магистерское экономическое образование получил в Университете Северной Каролины (США). Программу государственного финансового управления для высокопоставленных должностных лиц освоил в школе управления Кеннеди Гарвардского университета.
Работал в отделе внешних связей аппарата президента, в Центральном банке, в министерстве связи и информационных технологий, которое затем было переименовано в министерство цифрового развития и транспорта, где в конечном счете занял пост руководителя ведомства.
Сейчас сфера информационно-коммуникационных технологий и транспорта в Азербайджане развивается довольно интенсивно, Рашад Набиев постоянно встречается с международными чиновниками, курирующими эти области, а также с преуспевающими бизнесменами. Так, летом он ездил в Техас, на завод Giga Texas, принадлежащий Tesla и обсуждал с Илоном Маском работу спутникового интернет-сервиса Starlink в Азербайджане и запуска на азербайджанских спутников. Но и на дзюдо у Набиева остается время: как говорят в ФДА, там он ведет системную и весьма успешную работу.
В апреле прошлого года Рашад Набиев также возглавил комиссию по новым технологиям в Международной федерации дзюдо (IJF). Комиссию создали, чтобы спортсмены могли применять современные технологий для достижения более высоких результатов, а также продвигать дзюдо в мире.
Маскот ФДА
В сентябре этого года Федерация дзюдо Азербайджана представила свой официальный маскот по имени LEDO, сочетающий в себе грациозность, молниеносную скорость, непревзойденную силу и ум.
Как развивалось дзюдо в Азербайджане?
- В мае 1972 года комитет по физической культуре и спорту СССР принял решение о распространении дзюдо, которое быстро стало популярным в Азербайджане. В том же году была создана республиканская федерация дзюдо.
- В 1992 году на летних Олимпийских играх в Барселоне Назим Гусейнов вернулся на родину с золотой медалью. В честь этой победы впервые был поднят государственный флаг независимого Азербайджана.
- В 1992 году первым заслуженным тренером СССР стал Агаяр Ахундзаде. Впервые среди азербайджанских дзюдоистов звание мастера спорта завоевал Сахиб Исмаилов, а мастера спорта международного класса - Гудрат Панджалиев. Первым мастером спорта среди девушек стала Арзу Атаева, а первым мастером спорта международного класса - Гульшен Ширинова.
- В 2016 году Рустам Оруджев и Эльмар Гасымов завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Рио. На летних Олимпийских играх 2020 года Ирина Киндзерская поднялась на пьедестал с бронзовой медалью....
Кто прославил азербайджанское дзюдо?
Фархад Раджабли
Завоевав бронзовую медаль на чемпионате Европы среди молодежи в Венгрии в 1978 году, он вписал свое имя в историю азербайджанского спорта как первый призер соревнований континентального масштаба. Еще раз Раджабли доказал свою непобедимость в весовой категории 90 кг на чемпионате Европы среди мастеров дзюдо в июне 2022 года в Ираклионе. Десятикратный чемпион мира среди ветеранов и восьмикратный чемпион Европы.
Назим Гусейнов
В 1992 году завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Барселоне, став первым азербайджанским олимпийским чемпионом в истории. В 1992 году он был удостоен звания сильнейшего дзюдоиста Европы во всех весовых категориях. На континентальных первенствах в Париже (1992) и в Афинах (1993) завоевал золотую медаль, а в 1994 году - серебряную. Награжден орденом "Шохрат".
Тарлан Поладов
Серебряный призер чемпионата Европы (1993) в Афинах. А также чемпион Европы,бронзовый призер чемпионата СССР по самбо .Неоднократный чемпион и призер первенства СССР, победитель четырех молодежных игр СССР, бронзовый призер спартакиады народов СССР, бронзовый призер кубка СССР, неоднократный чемпион международных турниров в составе сборной СССР по дзюдо.
Мехман Азизов
В 1998 году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. Серебряный призер Универсиады-2001 в Пекине. Победитель Кубка мира 2006 и 2007 годов, участник трех Олимпийских игр.
Расул Салимов
В 1999 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Братиславе, а через год - на чемпионате Европы во Вроцлаве. В 2001 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате континента в Париже, а на чемпионате мира в Мюнхене занял третье место.
Эльчин Исмаилов
Победитель чемпионатов Европы 2000, 2001 и 2005 годов. На континентальных первенствах 2002 и 2004 годов в завоевал серебряные медали.
Эльхан Раджабли
Бронзовый призер чемпионата мира 2001 года в Мюнхене. Неоднократно завоевывал титулы чемпиона мира и Европы среди ветеранов. Пятикратный золотой и трехкратный серебряный призер Кубка мира.
Ниджат Шихализаде
Бронзовый призер чемпионата мира 2005 года в Каире. В 2006 году стал чемпионом мира среди молодежи в Санто-Доминго, а в 2005 году - чемпионом Европы среди молодежи. Завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в 2007 году. В 2017 году занял третье место на чемпионате Европы. Победитель Исламских игр солидарности 2017.
Мевлют Миралиев
Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. В 2003 году на чемпионате мира в Осаке показал высокий результат и завоевал бронзовую медаль.
Кифаят Гасымова
В 2009 году завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Роттердаме. Серебряный призер первенства континента 2006 года, бронзовый призер чемпионатов Европы 2007 и 2008 годов. Завоевала две серебряные медали на IV Играх исламской солидарности.
Рамиля Юсубова
Завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Токио в 2010 году. В 2006 году стала бронзовым призером первенства Европы. На чемпионатах мира 2006, 2010 и 2011 годов поднималась на третью ступень пьедестала почета. Победитель Исламских игр солидарности 2017.
Ильгар Мушкиев
Двукратный призер чемпионата мира завоевал бронзу на чемпионате мира 2011 года в Париже.
Терлан Керимов
На чемпионате Европы в Стамбуле поднялся на вторую ступень пьедестала. В 2016 году завоевал бронзовую медаль континентального первенства в Казани. Победитель Кубка мира 2009 и 2011 годов.
Керим Гусейнов
Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в Будапеште. В том же году на первенстве континента в Лиссабоне завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира и золотую медаль на чемпионате Европы 2017 года.
Зелим Коцоев
Бронзовый призер чемпионата мира 2022 года в Ташкенте. Завершил континентальные первенства 2018, 2020 и 2020 годов с бронзовой медалью. Победитель Универсиады-2017 в Китае. Чемпион Европы среди юниоров в 2017 году.
Хидаят Гейдаров
Трехкратный чемпион Европы. В 2018 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку, в 2019 году - в Токио, в 2022 году - в Ташкенте. Двукратный чемпион Европы: победитель континентальных первенств 2017 и 2022 годов. В 2016 и 2017 годах поднимался на высшую ступень пьедестала на континентальных первенствах среди юниоров, а в 2017 году был удостоен звания "Лучший молодой дзюдоист Европы".
Ушанги Кокаури
На чемпионате мира 2018 года в Баку завоевал серебряную медаль. Бронзовый призер чемпионата Европы-2016. Поднялся на второе место на континентальном первенстве в категории до 23 лет. Победитель турнира Africa Open -2016.
Орхан Сафаров
Бронзовый призер чемпионата мира 2013 года в Рио-де-Жанейро. В 2017 году завоевал серебряную медаль мирового первенства. Занял первое место на чемпионате Европы в Праге в 2020 году.
Эльхан Мамедов
Стал победителем мирового первенства в Рио-де-Жанейро в 2013 году. В 2010 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Токио. Золотой призер чемпионата Европы 2017 года, серебряный призер первенства континента 2008 года.
Ирина Киндзерская
На Олимпийских играх 2020 года в Токио завоевала бронзовую медаль. В том же году стала серебряным призером континентального первенства. На европейском первенстве 2013 года и чемпионате мира 2017 года поднялась на третью ступень пьедестала почета. На IV Исламских играх солидарности в 2017 год завоевала серебряную медаль в весовой категории +78 кг.
Эльмар Гасымов
Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2017 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Будапеште. Занял третье место на первенстве континента в 2012 году и второе в 2014 году. Завоевал серебряную медаль на IV Исламских играх солидарности. Прославился тем, что в 2009 году выиграл молодежный чемпионат Европы в Ереване. Благодаря его победе в столице Армении впервые прозвучал гимн и был поднят флаг Азербайджана.
Рустам Оруджев
Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Занял вторые места на чемпионатах мира в 2017 и в 2019 годах. Завоевал золотую медаль чемпионата Европы в 2016 году, стал серебряным призером европейских соревнований в 2019 году и бронзовым призером в 2017, 2020, 2022 годах. Победитель IV бакинских Игр исламской солидарности 2017 года.
Мамедали Мехтиев
Бронзовый призер чемпионата Европы 2022 года в Болгарии. Завоевал бронзу в командных соревнованиях на первенстве континента в 2016 году и бронзу в индивидуальных соревнованиях в 2020 году. Победитель Игр исламской солидарности в Баку (2017) и бронзовый призер Европейских игр в Минске в 2019 году.
Что ждет азербайджанских дзюдоистов?
10-11 ноября на открытый турнир Океании по дзюдо в австралийском Перте отправятся девять азербайджанских дзюдоистов:
- Камран Сулейманов (66 кг)
- Нурлан Османов (73 кг)
- Рашид Мамедалиев (73 кг)
- Эльджан Гаджиев (90 кг)
- Мурад Фатиев (90 кг)
- Лейла Алиева (48 кг)
- Айдан Велиева (52 кг)
- Гюльтадж Мамедалиева (52 кг)
- Фидан Ализаде (57 кг).
Теперь в Азербайджане ждут их побед.