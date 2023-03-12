"Крылья Советов" помогли "Краснодару" вернуться на первое место в РФПЛ

Матч "Краснодар"-"Крылья Советов" завершился сегодня победой кубанцев, благодаря которой они опять возглавили таблицу РФПЛ, оттеснив "Зенит" на вторую строчку. Проигравшие самарцы, несмотря на месяц без выигрышей, остаются на третьем месте.

Сегодня в кубанской столице прошла встреча четырнадцатого тура РФПЛ: ФК "Краснодар" принимал у себя дома "Крылья Советов" из Самары. Встреча завершилась победой хозяев с преимуществом в один гол – 2:1.

Открыл счет кубанский футболист Джон Кордоба, на 16-й минуте закативший мяч в ворота самарцев. На этом счет был зафиксирован на долгое время – вплоть до 73-й минуты, когда разрыв в счете увеличил еще один член ФК "Краснодар" Олакунле Олусегун.

После этого самарцы активизировались и на 85-й минуте смогли все-таки забить гол почета благодаря меткому удару Владимира Писарского (дебютный гол для спортсмена в составе самарского клуба), так что домой они отправились хотя бы не с сухим поражением.

Благодаря этой победе "Краснодар" вновь возглавляет турнирную таблицу – у него столько же побед, сколько у "Зенита" (девять), однако на два поражения меньше, поэтому 31 очко за 14 матчей обеспечивают кубанцам уверенное первое место на сегодняшний день.

Меньше чем через неделю – 11 ноября – "Зенит" будет принимать "Краснодар", и клубы выяснят, кто лучший в текущем сезоне РФПЛ.

Между тем "Крылья Советов" продолжили серию без выигрышей – в течение месяца они проиграли четыре матча и один раз свели встречу в ничью. Тем не менее, они остаются на третьем месте таблицы благодаря предыдущим шести победам и 22 очкам.