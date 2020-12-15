Активисты потребовали закрыть базу США в Турции

Мирная акция протеста у базы Инджирлик против американского военного присутствия в Турции переросла сегодня в попытку штурма, которая была немедленно подавлена турецкой полицией с помощью слезоточивого газа и водометов. Активисты, однако, не сдались и отказываются расходиться.

Турецкие СМИ сообщили об акции протеста у американской военной базы Инджирлик в городе Адана. Активисты, собравшись поначалу в Стамбуле, подъехали к базе с требованием ее закрытия и вывода американских войск с турецких территорий.

Отмечается, что организатором акции выступил местное гуманитарное НПО "Права и свободы человека". Оно изначально запланировало автопробег из крупнейшего турецкого города в Адану для митинга непосредственно у ворот Инджирлика, но затем к колоннам из Стамбула подключились протестующие из иных населенных пунктов.

Поначалу активисты только озвучивали лозунги о необходимости разрыва турецко-американского военного сотрудничества в связи с поддержкой Вашингтоном наземной операции ЦАХАЛ и массированных бомбардировок палестинцев в секторе Газа, а затем предприняли попытку штурма базы США.

Пока акция имела мирный характер, турецкая полиция только контролировала подступы к Инджирлику, но как только часть активистов попытались проникнуть на базу, немедленно запустили водометы и забросали нарушителей порядка снарядами со слезоточивым газом.

Однако протестующие не разошлись, акция продолжается, активистам удалось в нескольких местах прорвать полицейское оцепление вокруг базы.

Напомним, что на Инджирлике стоит американская военная авиация, включая самолеты, способные нести ядерное оружие. Также в турецкой провинции Малатья расположена РЛС, обслуживаемая ВС США.