Президент России на следующей неделе посетит Казахстан

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе совершит визит в Республику Казахстан.

Глава России Владимир Путин планирует приехать в Казахстан на следующей неделе. Информация об этом была озвучена в программе "Москва. Кремль. Путин" канала «Россия-1». В ходе визита у президента запланирована встреча с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

Планируется, что лидеры стран обсудят вопросы двухсторонних отношений России и Казахстана.

Также, отмечается, что кроме визита в Республику Казахстан Владимир Путин проведет несколько заседаний правительства. В ходе этих встреч будут обсуждаться вопросы касающиеся здравоохранения. В частности, глава государства планирует поднять тему лечения онкологии в стране.

Кроме этого, на следующей неделе президент примет участие в совещании Совета безопасности РФ.