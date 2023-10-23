Тысяча декоративных деревьев украсит улицы Краснодара

Кубанскую столицу ждет масштабное озеленение. Уже скоро в городе высадят множество многолетних растений.

Новые деревья появятся в скором времени на улицах Краснодара, сообщили в мэрии. Работы по высаживанию их стартуют через две недели. Деревья появятся на главных краснодарских улицах – город украсит тысяча саженцев. Кроме клена, груши и липы, среди них будет и несколько менее известная павловния.

Выбор именно таких видов прокомментировал глава городского центра озеленения.

"Эти виды деревьев отлично зарекомендовали себя в нашем климате, не требовательны к поливу и почвам, хорошо переносят резкие перепады температуры"

– Евгений Вечерка

На сегодня специалисты уже высадили три сотни тысяч цветов: виол, крокусов и тюльпанов.