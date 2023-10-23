Тысяча декоративных деревьев украсит улицы Краснодара

Кубанскую столицу ждет масштабное озеленение. Уже скоро в городе высадят множество многолетних растений.
Новые деревья появятся в скором времени на улицах Краснодара, сообщили в мэрии. Работы по высаживанию их стартуют через две недели. Деревья появятся на главных краснодарских улицах – город украсит тысяча саженцев. Кроме клена, груши и липы, среди них будет и несколько менее известная павловния.
Выбор именно таких видов прокомментировал глава городского центра озеленения.
"Эти виды деревьев отлично зарекомендовали себя в нашем климате, не требовательны к поливу и почвам, хорошо переносят резкие перепады температуры"
– Евгений Вечерка
На сегодня специалисты уже высадили три сотни тысяч цветов: виол, крокусов и тюльпанов.
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