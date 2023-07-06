Свыше 600 млн рублей потратят на дорогу между Новороссийском и Керчью

Российские власти планируют потратить свыше 600 млн рублей на возведение и реконструкцию трассы между Керчью и Новороссийском.

Кабинет министров РФ представил указ, в котором говорится о том, что на реконструкцию и возведение магистрали Новороссийск-Керчь будет потрачено 611,1 млн рублей. Документ, подтверждающий это, был подписан сегодня Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

В тексте указа сказано, что более 320 млн рублей от выделенной суммы уйдет на модернизацию 27 км дорожного полотна. Реализация этого проекта поможет улучшить логистическую проходимость к морпорту Тамань.

Остальные деньги в размере 290 млн рублей потратят на возведение развязки в области 16 километра дороги. Власти считают, что это позволит уменьшить пробки и снизит количество аварий на данном участке.