Община Западного Азербайджана опровергла слова главы МИД Германии о встрече

Представители Общины Западного Азербайджана не подтверждают заявление министра иностранных дел Германии о встрече с членами организации.

Община Западного Азербайджана обвинила министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в том, что она лжет о встрече с представителями организации. Вчера на пресс-конференции в азербайджанской столице министр заявила, что проводила встречу с азербайджанцами, которые были изгнаны из Армении. В свою очередь члены общины сообщили, что не получали приглашение на проведение встречи с главной МИД.

«Никакой информации об этой встрече, кроме того, что министр сказала на пресс-конференции, не поступало. Отсутствие каких-либо сведений о лицах, с которыми, по словам германского министра, была проведена встреча, и о содержании проведенного обмена мнениями вызывает серьезные вопросы»

- Община Западного Азербайджана

Представители общины подчеркнули, что являются официальным сообществом азербайджанцев, которых изгнали из Армении и требуют уважать правила открытости. По словам общины, Анналена Бербок обязана предоставить всю информацию о состоявшейся встрече.

Кроме этого, Община Западного Азербайджана обвинила Бербок в использовании неверных названий населенных пунктов, которые были сфабрикованы Арменией.

«Если германский министр придает особое значение историческим фактам в вопросе топонимов, то во время своего визита в Армению она должна была использовать не выдуманные названия, а реальные исторические топонимы мест, которые она посетила, в том числе Иревана, Кешишкенда, Араздейена»

- Община Западного Азербайджана