Отдыхе на Пхукете: что посмотреть, чем заняться, когда ехать и какие пляжи самые лучшие

C начала ноября туристам из РФ разрешили находиться в Таиланде без визы три месяца вместо одного. Желающих вырваться к солнцу и теплому морю от зимней серости в России довольно много. Спрос на премиальные отели Таиланда растет, особенно быстро бронируют такие отели на острове Пхукет на новогодние праздники.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Да и в целом отдых в Таиланде осенью-зимой популярен среди россиян: в этом году Таиланд вышел на третье место по приросту количества поисковых запросов, показав рост на 71% по сравнению с прошлым годом. Пхукет - самое популярное туристическое направление Таиланда. История Пхукета восходит к I веку, когда он был торговым центром между Китаем, Индией и Малайским полуостровом. остров сильно отличается от тех времен: остров превратился во всемирно известное место отдыха с одними из лучших пляжей в мире.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Пхукет?

Пхукет - самый большой остров королевства Таиланд, он находится в Южной части страны. Его границам частично соответствует одноименная провинция, но кроме главного острова в нее входят еще более 30 маленьких островов вокруг. По соседству находится другой, но чуть менее популярный, курортный регион Краби. Остров омывается водами Андаманского моря, входящего в Индийский океан. Пхукет расположен в более чем 800 км к югу от столицы Бангкока.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше ехать отдыхать на Пхукет?

Лучшие месяцы для посещения Пхукета - с ноября по февраль, когда погода прохладнее и суше, но вот, чего ожидать на Пхукете в разные сезоны:

ноябрь-февраль - пик туристического сезона на Пхукете со средней температурой от 23°C до 32°C. В эти месяцы здесь более низкий уровень влажности и минимальное количество осадков. Это отличное время для изучения достопримечательностей острова, однако в эти месяцы туристам следует ожидать более высоких расценок.

март-май - температура воздуха на Пхукете в эти месяцы начинает повышаться (в среднем от 25°C до 34°C). Уровень влажности также повышается по мере приближения сезона дождей. Несмотря на жару и влажность, этот период остается подходящим временем для посещения Пхукета, поскольку основное количество отдыхающих уезжают, а цены падают. Тем не менее, следует быть готовым к периодическим дождям.

июнь-октябрь - официальный сезон дождей на Пхукете сопровождается частыми дождями, грозами и очень высоким уровнем влажности. В эти месяцы температура колеблется от 24°C до 31°C. Число туристов в этот период значительно уменьшается, что приводит к снижению цен на проживание и все остальное. Для тех, кто хочет сэкономить и не против большого количества осадков, могут посетить Пхукет в это время, но для развлечений на открытом воздухе это все-таки не лучшее время.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как передвигаться по Пхукету?

Пхукет обслуживается международным аэропортом Пхукета, расположенным примерно в 30 км от центра города. Этот аэропорт ежедневно принимает рейсы из крупных городов России, не только Москвы. Среднее время перелета из Москвы до Пхукета - 9 часов. Из аэропорта туристы до курортов могут добраться на такси (до Патонга примерно 900 бат) или местной маршрутке, до города Пхукет из аэропорта идет рейсовый автобус (100 бат). Самый популярный и доступный вид транспорта на Пхукете - это сонгтео (от 20 до 40 бат) и тук-туки (от 100 бат), также есть мототакси (от 50 бат). Можно взять напрокат автомобиль или мопед.

Лучшие пляжи Пхукета для отдыха

Пляжи Пхукета - главное, что привлекает туристов на остров, к тому же здесь их очень много (более 30), как шумных и тусовочных, так и семейных, и даже диких. Вот некоторые из наиболее популярных:

Патонг - поскольку это самый популярный пляж Пхукета, здесь всегда довольно многолюдно. В Патонге царит оживленная атмосфера со множеством водных и пляжных развлечений для всех возрастов, включая водные лыжи, парасейлинг, катание на банане, снорклинг и дайвинг. На самом длинном пляже острова есть большой выбор ресторанов и баров и ночных клубов, а также клубов с бурной ночной жизнью.

Карон - этот пляж подходит для тех, кто хочет, чтобы на пляже было меньше людей, а атмосфера была более непринужденной. Этот песчаный пляж протяженностью 3 км с меньшим количеством отелей в основном понравится тем, кто любит купаться и загорать, но те же самые водные виды развлечений здесь также есть. Пляж находится примерно в 15 минутах езды от Патонга.

Сурин - пляж, расположенный на западном побережье Пхукета, еще более уединенный, чем Карон. Он популярен среди тех, кто хочет избежать толп туристов и весело провести время всей семьей. Здесь также популярны такие виды водных развлечений, как сноркелинг и прогулки на каяке.

Ката - еще один пляж с мягким белым песком на западном побережье острова, примерно в 20 минутах езды от административного центра Пхукета. В Ката довольно многолюдно, особенно в пик туристического сезона, что делает атмосферу на этом пляже вполне оживленной, но за уединением сюда ехать не стоит. Здесь популярны такие виды активного отдыха, как парасейлинг, катание на водных лыжах, волейбол и серфинг. Кроме того, недалеко от Каты есть ночные клубы и бары, а ближе к соседнему пляжу Ката Ной атмосфера потише.

Най Харн - этот пляж намного более тихий, такой выбор будет идеальным для тех, кто ищет спокойствия. Расположенный в уютной бухте 45 минутах езды от города Пхукет, Най Харн окружен роскошными курортами и виллами, это очень зеленое место. Такой пляж подойдет семьям или парам, которые хотят устроить романтический отпуск на Пхукете.

Чем заняться на Пхукете?

Хотя Пхукет по большей части известен своими прекрасными песчаными пляжами, отдыхающим стоит исследовать и другие, расположенные не у воды, части острова. Города этой провинции имеют богатую культуру, увлекательные исторические и потрясающие природные достопримечательности.

Исследовать старый город

Старый город Пхукета представляет собой исторический центр с китайско-португальской архитектурой, уличным искусством и культурными достопримечательностями. Эта часть острова когда-то была торговым портом, где в конце XIX века поселились китайские и европейские купцы. Туристы могут прогуляться по старому городу и полюбоваться местной архитектурой - домиками с богато украшенными фасадами, деревянными ставнями и декоративной плиткой. Здесь есть множество рынков и торговых точек, в том числе воскресный рынок на пешеходной улице Пхукета.

Узнать о тайской культуре в Phuket FantaSea

Тематический парк развлечений Phuket FantaSea, расположенный в городе Камала на западном побережье острова, подходит для посетителей всех возрастов. Здесь есть точная копия традиционной тайской деревни, где можно познакомиться с тайской культурой и обычаями. Также в парке есть торговая улица, карнавальная деревня и театр. В парке демонстрируется грандиозное шоу с акробатическими трюками. Парк открыт по вторникам, пятницам и воскресеньям с 17:30 до 23:30.

Исследовать аквариумы и музеи Пхукета

Аквариум Пхукета расположен на южной оконечности мыса Панва, который находится на восточном побережье острова Пхукет. Еще есть океанариум в ТЦ Central Floresta, более новый и большой. Музей Пхукета с 3D-инсталляциями расположен недалеко от старого города. Он открыт каждый день с10:00 до 18:00. В старом городе расположены такие музеи, как музей Тай Хуа, музей культуры китайских переселенцев и Дом Баан Чимпрача.

Посетить Ват Чалонг

Ват Чалонг - это самый важный буддийский храм Пхукета. Построенный в начале XIX века храм выполнен в традиционном тайском архитектурном стиле с несколькими пагодами, залами и статуями. Туристы могут посетить Большую пагоду, самое высокое сооружение в Ват Чалонг, и осмотреть залы и святыни храма. Ват Чалонг открыт каждый день с 8:00 до 17:00. Вход бесплатный.

Насладиться видами на мысе Промтеп

Мыс Промтеп - это живописная смотровая площадка в самой южной точке Пхукета, откуда посетителям открывается панорамный вид на Андаманское море и береговую линию. Также там есть есть маяк и парк. Многие считают, что это лучшее место на острове, чтобы встретить закат.

Увидеть Большого Будду Пхукета

Статуя Большого Будды Пхукета расположена в храмовом комплексе недалеко от Чалонга, на вершине холма Наккерд. Это третья по высоте статуя в Таиланде (45 м). Здесь также есть смотровая площадка.

Совершить экскурсию на лодке

Поездка на Пхукет будет неполной без лодочной экскурсии к многочисленным тропическим островам, включая знаменитые острова Пхи-Пхи, и круиза по заливу Пхангнга. Наиболее популярные острова для таких прогулок - Мапрао, Накха Яй, Накха Ной, Ко Кео, Рача Ной и Рача Яй.