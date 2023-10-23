Ильхам Алиев принял главу МИД Германии

Президент Азербайджана провел встречу с главой МИД Германии. Стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в регионе и мире. Особо обсуждалась тема заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Стороны обменялись мнениями об отношениях двух стран, обсудили нормализацию отношений Армении и Азербайджана. Также стороны обсудили вопросы обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа в целом.

Глава МИД Германии подчеркнула, что официальный Берлин поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, подписание мирного договора.

Также она подчеркнула, что немецкие специалисты готовы оказать помощь Азербайджану в деле разминирования территорий.

В свою очередь Ильхам Алиев отметил, что Баку поддерживает региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа, которое было невозможным из-за агрессии Армении против Азербайджана.

Так, в течение последних трех лет Армения осуществляла переброску оружия, боеприпасов и военных в Карабахский регион Азербайджана и иные шаги, способствующие дестабилизации.

В настоящее время Азербайджан в результате антитеррористических мероприятий локального характера восстановил свой суверенитет и сейчас поддерживает нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией.