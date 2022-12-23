В Кабардино-Балкарии откроют IT-парк

Специалисты сферы IT-технологий получат свой парк в Кабардино-Балкарии. Пространство будет готово принять гостей в 2025 году.

Глава Кабардино-Балкарии анонсировал открытие в республике парка, который будет работать на стыке индустрии и технологии. По его словам, работы по возведению и оборудованию объекта завершатся в 2025 году.

«Все документы подготовлены, идет вопрос с землей во взаимодействии с федеральным центром. <...> По земле вопрос будет решен до конца года, далее пойдет строительство, это сложный процесс. Запуск, по планам, будет в первой половине 2025 года»

– Казбек Коков

Также он отметил, что в пространстве парка смогут получить импульс для развития как стартапы, так и отдельные специалисты в области IT-технологий. Проект будет реализовываться с привлечением частных инвестиций.