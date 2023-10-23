МИД Германии: Карабах – это Азербайджан

Министр иностранных дел Германии признала территориальную целостность Азербайджана. Глава МИД Азербайджана призвал коллегу использовать актуальные топонимы и отметил, что часть территории республики по-прежнему заминирована.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что Берлин всегда признавал Карабах азербайджанской территорией.

Данное заявление министр сделала по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Германия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Азербайджанцы должны вернуться на свои земли»

– Анналена Бербок

Также она отметила, что Германия хочет оказать поддержку Азербайджану в разминировании.

Завершая выступление, министр иностранных дел Германии подчеркнула, что регион Южного Кавказа интересен Европе, так как здесь есть перспективы для развития экономического сотрудничества.

Глава МИД Азербайджана, в свою очередь отметил, что его немецкая коллега зачастую использует вымышленные названия при произнесении географических названий в Карабахском регионе.

«Очень прошу уважать суверенитет Азербайджана и международное право»

– МИД Азербайджана

Также глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что сепаратистский режим заминировал 480 км территории Азербайджана, но международное сообщество ни разу не осудило Армению.

Байрамов подчеркнул, что причины отсутствия реакции вызывают вопросы.