Визит лидера Палестины в Москву откладывается

Махмуд Аббас не приедет в столицу России в середине ноября, как это было ранее запланировано. Визит откладывается на неопределенный срок.
Визит лидера Палестины в Россию переносится на неопределенный срок. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Отложили его. То, что было запланировано на 15 ноября. По просьбе палестинского руководства визит отложен"
– замглавы ведомства Михаил Богданов.
По его словам, Махмуд Аббас перенес поездки и в другие страны. Богданов отметил также, что с палестинским лидером и его окружением поддерживаются контакты по телефону.
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