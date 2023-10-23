Визит лидера Палестины в Москву откладывается

Махмуд Аббас не приедет в столицу России в середине ноября, как это было ранее запланировано. Визит откладывается на неопределенный срок.

Визит лидера Палестины в Россию переносится на неопределенный срок. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Отложили его. То, что было запланировано на 15 ноября. По просьбе палестинского руководства визит отложен"

– замглавы ведомства Михаил Богданов.

По его словам, Махмуд Аббас перенес поездки и в другие страны. Богданов отметил также, что с палестинским лидером и его окружением поддерживаются контакты по телефону.