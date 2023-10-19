Вестник Кавказа

Бесплатные лекарства будут выдавать пенсионерам в Грузии

Бесплатные лекарства будут выдавать пенсионерам в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинские пенсионеры совсем скоро смогут сэкономить на лекарствах. Препараты для хронических заболеваний им будет выдавать государство.

Радостную для пенсионеров новость сообщил премьер-министр Грузии.

По словам Ираклия Гарибашвили, уже с января пенсионеры, страдающие хроническими болезнями, смогут получать необходимые им лекарства бесплатно.

Он подчеркнул, что власти нарастили объемы финансирования программ в области здравоохранения.

"С будущего года пенсионеры, которые зависят от медикаментов для лечение хронических заболеваний, в течение всего года получат лекарства бесплатно"

− глава правительства

Политик уточнил, что в общей сложности в Грузии насчитывается 400 тыс людей пенсионного возраста, которые попадают в эту категорию.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
705 просмотров
Поделиться:

Читайте также

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы