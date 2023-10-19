Бесплатные лекарства будут выдавать пенсионерам в Грузии

Грузинские пенсионеры совсем скоро смогут сэкономить на лекарствах. Препараты для хронических заболеваний им будет выдавать государство.
Радостную для пенсионеров новость сообщил премьер-министр Грузии.
По словам Ираклия Гарибашвили, уже с января пенсионеры, страдающие хроническими болезнями, смогут получать необходимые им лекарства бесплатно.
Он подчеркнул, что власти нарастили объемы финансирования программ в области здравоохранения.
"С будущего года пенсионеры, которые зависят от медикаментов для лечение хронических заболеваний, в течение всего года получат лекарства бесплатно"
− глава правительства
Политик уточнил, что в общей сложности в Грузии насчитывается 400 тыс людей пенсионного возраста, которые попадают в эту категорию.
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