В Узбекистане назвали лучшую туристскую деревню

Горное село Сентоб в Узбекистане признано лучшей туристической деревней. Небольшое поселение привлекает множеством достопримечательностей и особым укладом жизни.

Титул Best Tourism Villages получило село Сентоб в Навоийской области, об этом было объявлено в рамках Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).

Поселение Сентоб в Узбекистане расположено между горами Нурата и пустыней Кызылкум. Уникальное село имеет особый колорит: дома жители строят сами их мелких камней и глины, питаются тем, что вырастили в огороде и дала скотина, а готовят на открытом огне.

Сентоб посещают туристы из Узбекистана, России, Европы, статус туристического оно получило весной этого года. Остановиться туристы могут в специально оборудованных гостевых домах. С начала года в Сентобе побывали порядка 410 тыс человек.

В окрестностях села можно найти такие достопримечательности, как остатки древней крепости, множество пещер, источник Чашмаи ако, водопад Сентоб, буддийский храм, озеро Фозилмон или "Зеркальное" озеро, объект Сентобтепа, петроглифы, несколько древних мавзолеев.