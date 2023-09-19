Курорт "Мамисон" встретит гостей обновленной дорогой

Туристов, следующих к курорту "Мамисон" будет встречать качественная, красивая и безопасная дорога. Об этом позаботятся власти Северной Осетии.

Широкая и защищенная от камнепадов дорога проведет туристов к строящемуся курорту "Мамисон". Новостью поделился председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тариэль Солиев.

В том, что работы будут выполнены на высшем уровне, сомневаться не приходится: дорогу ремонтируют в рамках глобального нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"В конце текущего года планируется завершить реконструкцию и сдать в эксплуатацию участок дороги на "Мамисон", протяженностью 3850 метров, ведущий от Транскама к тоннелю и далее к мосту у села Нижний Зарамаг"

– Тариэль Солиев

Также он отметил, что на месте продолжают работы по обустройству дорожного полотна: рабочие наносят разметку и облагораживают территорию вокруг дороги.