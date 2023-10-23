Анкара отзывает посла из Тель-Авива

Турция вызвала в Анкару посла из Израиля. Цель - проведение консультаций. В Турции отметили, что не намерены разрывать дипломатические отношения с еврейским государством.

Турецкое внешнеполитическое ведомство проинформировало об отзыве посла в Израиле. уточняется, что с диппредставителем будут проводиться консультации на фоне войны в Газе между Израилем и радикалами ХАМАС.

«Принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций в свете разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной катастрофы в Газе»

– пресс-служба МИД Израиля

Напомним, что диппредставитель Турции был назначен в Израиль в минувшем году на фоне восстановления дипломатических отношений между двумя странами.