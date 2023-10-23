Куда укатил ЕрАЗ: на каких автомобилях ездили и ездят в Армении?

Ереванский автомобильный завод никогда не был флагманом советского автопрома. ЕрАЗ выполнял играл вспомогательную роль, поскольку мощностей крупных советских автозаводов РАФ и УАЗ, специализировавшихся на производстве гражданских автофургонов, не хватало, чтобы быстро покрыть растущий спрос.

Ереванский автомобильный завод (ЕрАЗ), основанный в середине 1960-х на базе строящегося ремонтного завода "Автопогрузчик", оказался хорошим подспорьем для промышленного потенциала Еревана, который быстро рос на рубеже 1960-1970-х..

Кто придумал ЕрАЗ?

Своего автомобильного производства в Армении никогда не было. Однако потребность в цельнометаллических фургонах массой до одной тоны была чрезвычайно высокой, поскольку крупные автопоезда и тогда и сейчас осуществляли перевозку товаров народного потребления на дальние расстояния и не походили для маневрирования на узких городских улицах.

Поскольку в СССР уже был положительный опыт в автомобилестроении, за основу нового автомобиля была взята 977-я модель микроавтобуса производства Рижской автобусной фабрики, а также рамная база и двигатель, которые были унифицированы с легендарной модели ГАЗ-21.

Технически первый автомобиль, выпущенный заводом ЕрАЗ, был сконструирован в начале 1950-х в Горьком, затем в 1959 году он обзавелся кузовным фургоном в Риге, и лишь в 1966 году сошел с конвейера в Ереване.

Армянским инженерам оставалось лишь наладить выпуск новой модели авто, дать ей свой аутентичный номер (им стал 762) и название. Между двумя вариантами названия автомобильного завода ЕрАЗ (Ереванский) и АрАЗ (Армянский) выбрали первый, который был созвучен с армянским словом ераз (сон, мечта). Правда, на юге Армении, местный диалект допускает произношение араз, поэтому, первый армянский автомобиль в любом случае стал бы "мечтой".

Что было не так с армянской машиной?

ЕрАЗ-762 был далеко несовершенным. Плотное примыкание капота и дверей оставляло желать лучшего, стеклоочистители быстро выходили из строя, или попросту не работали, а на грубое исполнение кузова и вовсе старались не смотреть. Однако быстрый и шустрый ЕрАЗ компенсировал врожденное несовершенство низкой погрузочной базой, выносливостью и ремонтопригодностью, которая позволила ему быть востребованным вплоть до распада СССР.

Советские машины не претендовали на роль автомобилей класса люкс, поэтому машины ЕрАЗа были "рабочими лошадками": перевозили продовольствие, были каретами скорой помощи, мобильными штабами, а также "служили" в милиции.

Агония длиною в 10 лет

Время шло, действующие в стране автобусные фабрики стали выпускать новые современные машины. В 1975 году завод в Латвии представили модель 2203 "Латвия", которая позже стала самой узнаваемой машиной когда-либо выпускавшейся на РАФе. ЕрАЗ старался не отставать от тенденций в автопроме и в середине 1970-х представил модель машины, которая должна была сменить морально устаревавшего 762-го. Это был ЕрАЗ-3730, первые десять образцов которого были представлены на Олимпиаде-80. Однако в серию машина пошла лишь в 1995 году и то поштучно. Постсоветская история ЕрАЗа – агония длиною в 10 лет, поскольку будущее армянского автомобилестроения зависело от регионального рынка, но в ту пору в пределах Южного Кавказа было крайне неспокойно, а за его пределами армянские машины никого не интересовали.

Что стало с ЕрАЗом?

Завод был признан банкротом в 2002 году. К этому времени большая часть сотрудников уволилась, а цеха стали постепенно забрасываться. Промзона завода простаивала до 2016 года, пока не стали сносить и возводить на том месте современные жилые комплексы. Сегодня сохранилось лишь здание бывшего заводоуправления, которое соседствует с жилым кварталом, который так и называются "ЕРАЗ". Казалось бы, в стране, где мужчины не спускаются в метро, а непременно должны передвигаться по городу на личном автотранспорте, единственный автозавод имел право на жизнь, даже если бы производил автомобили иностранных марок. Однако всеобщая автомобилизация в Армении не подразумевала поддержку народной машины, поскольку консервативные армяне предпочитают две марки автомобилей: российскую (советскую) "Ниву", желательно белого цвета, и серебристые немецкие "Мерседесы" любых возрастов, кузовов моделей. Как эти два автомобиля сочетаются в гаражах армянских автолюбителей, известно только им.