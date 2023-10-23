На трассе в Дагестане загорелся автобус с 38 пассажирами

Автобус, направлявшийся в Каспийск из Ставрополя, не смог выполнить маршрут из-за возгорания. Инцидент произошел сегодня поздней ночью.

В ночь с 3 на 4 ноября в Дагестане произошло возгорание в рейсовом автобусе, следовавшем из Ставрополя в Каспийск. Об этом рассказали в управлении МЧС РФ по региону.

Инцидент случился на трассе в Бабаюртовском районе.

"В 3:00 от диспетчера ЕДДС Бабаюртовского района поступила информация о том, что на въезде в н. п. Бабаюрт Бабаюртовского района, на ФАД Р-215 горит рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ставрополь-Каспийск"

– пресс-служба

В ведомстве отметили, что на момент происшествия в автобусе находились 38 человек, включая 8 детей. В результате инцидента никто не пострадал.

До приезда пожарных пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство.

Трассу перекрывать не пришлось, движение осуществляется в штатном режиме.