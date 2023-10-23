На трассе в Дагестане загорелся автобус с 38 пассажирами

В ночь с 3 на 4 ноября в Дагестане произошло возгорание в рейсовом автобусе, следовавшем из Ставрополя в Каспийск. Об этом рассказали в управлении МЧС РФ по региону.
Инцидент случился на трассе в Бабаюртовском районе.
"В 3:00 от диспетчера ЕДДС Бабаюртовского района поступила информация о том, что на въезде в н. п. Бабаюрт Бабаюртовского района, на ФАД Р-215 горит рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ставрополь-Каспийск"
– пресс-служба
В ведомстве отметили, что на момент происшествия в автобусе находились 38 человек, включая 8 детей. В результате инцидента никто не пострадал.
До приезда пожарных пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство.
Трассу перекрывать не пришлось, движение осуществляется в штатном режиме.