В Махачкале в перечень незаконных домов попали 200 многоэтажек

Две сотни домов Махачкалы включены в список зданий, возведенных с нарушением законодательства. Местным жителям настоятельно рекомендуют не приобретать в них квартиры.

Свыше двух сотен домов Махачкалы угодили в реестр зданий, которые были возведены с нарушением законодательства в области градостроительной деятельность. Об этом рассказал первый заммэра дагестанской столицы.

"207 объектов внесено в реестр многоквартирных домов, построенных в Махачкале с нарушением градостроительного законодательства"

– Нариман Темуркаев

Он акцентировал внимание на том, что по всем этим многоквартирным домам будут приняты решения. По словам Темуркаева, эти решения также отрицательно скажутся на тех гражданах, которые уже купили себе в них квартиру, передает ТАСС.

"Призываю горожан не покупать квартиры в домах, построенных незаконно. И публикую список многоквартирных домов в своем Telegram-канале"

– первый заммэра