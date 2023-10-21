День народного единства в Ставрополе отпразднуют большой ярмаркой

В Ставрополе состоится большая ярмарка сельхозпродукции. Жители и гости города смогут стать обладателями свежих овощей, фруктов, а также мяса по доступным ценам.

Власти Ставрополья организуют большую ярмарку сельскохозяйственных продукций в День народного единства, пишет пресс-служба мэрии города.

Жители и гости столицы региона получат право приобрести мясные и рыбные изделия, а также свежие овощи и фрукты по доступным ценам. Кроме того, участники смогут отведать шашлыки и плов.

Отмечается, что площадь 200-летия станет местом проведения масштабного мероприятия. Помимо этого, торговые точки будут установлены на улицах Васильева, Ленина и Серова.

Стоит добавить, что с начала года было реализовано более 420 т продукции на 92 млн рублей.