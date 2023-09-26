Курс турецкой лиры опустился до исторического минимума

Нацвалюта Турции установила очередной антирекорд. В пятницу официальный курс евро впервые пробил отметку в 30 лир, а доллар поднялся выше 28 лир.

Курс турецкой лиры достиг очередного исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка страны.

Так, в пятницу турецкая национальная валюта по отношению к евро впервые превысила 30 лир.

Согласно установленному ЦБ официальному курсу евро на 3 ноября, курс на покупку европейской валюты составил 30,02 лиры, а на продажу – 30,14 на продажу. В свою очередь, по отношению к доллару нацвалюта поднялась до 28,39 лиры на продажу и 28,2 на покупку.

Ранее ЦБ Турции анонсировал постепенное ужесточение монетарной политики. Регулятор пояснил, что будет это делать, пока прогноз высокой инфляции не изменится.