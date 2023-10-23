Туристов в Новый год ждет поезд в горы Карачаево-Черкесии

Впервые в предстоящие новогодние каникулы из Ростова-на-Дону в Карачаево-Черкесию придет специальный туристический поезд, который привезет на отдых в горы любителей лыж.

На новогодние каникулы в Карачаево-Черкесию (КЧР) будет ходить туристический поезд – он привезет на отдых в горы любителей активного зимнего отдыха, сообщает Минтуризма региона.

"Впервые в Карачаево-Черкесию прибудет специальный туристический поезд на новогодний каникулярный период. Состав "Лыжная стрела" разработан ОАО "РЖД" совместно с Министерством туризма и курортов КЧР"

- правительство КЧР

К огорчению лыжников, поезд будет ходить недолго - с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года, за исключением 1 января 2024 года: из Ростова он будет уходить утром, а из Черкесска – вечером, и будет останавливаться в Батайске, Тихорецкой, Кавказской, Армавире и Зеленчуке, передает ТАСС.

В составе поезда всего пять вагонов, но оборудованных по последнему слову техники – с климат-контролем, розетками для подзарядки гаджетов и специальными площадками для багажа на которых поместятся даже лыжи. В поезде будет три класса обслуживания, - добавили в правительстве.