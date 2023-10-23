Сочинские отели на 80% будут загружены на ноябрьские праздники

Отели и санатории Сочи пользуются популярностью у туристов во время ноябрьских праздников. В это время номерной фонд города будет загружен на 80%.

В Сочи 80% номеров отелей и санаториев будут заняты во время ноябрьских праздников. Об этом рассказали в администрации города-курорта.

Больше всего спросом у туристов пользуются санатории и гостиницы с четырьмя и пятью звездами. В осенний период путешественников будут принимать 55 комфортабельных пансионатов. Многие санатории загружены практически на 90%. А в отелях, которые находятся в сочинских горах, зарезервированы 80% номеров.

Также отмечается, что многие туристы заранее подумали о новогодних праздниках. Сейчас в отелях горнолыжных курортов Сочи заняты 50% номеров на время новогодних каникул.