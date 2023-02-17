Кто производит уран для АЭС? Лидирует Казахстан

Рина Фельдман

Уран - топливо для работы АЭС - важнейшее сырье, которое производит всего несколько стран. После аварии на Фукусиме в 2011 году стоимость и объемы производства начали падать, однако сегодня уран становится все более востребованным на фоне возросшего интереса к атомной энергетике. Расскажем, какие страны и сколько добывают урана.

Казахстан - мировой лидер по добыче урана

По данным Всемирной ядерной ассоциации, абсолютный лидер по производству урана в мире - Казахстан. В 2022 году страна произвела более 21 тыс. тонн урана, что составляет 43% глобальных поставок сырья. Запасы урана в Казахстане составляют более 815 тыс. тонн. Добывается уран в стране с помощью подземного выщелачивания. ”Казатапром” - государственная уранодобывающая компания - крупнейший в мире производитель урана.

Добыча урана в Канаде падает

Добыча урана в Канаде, которая по состоянию на 2022 год занимает второе место после Казахстана, значительно упала с 14 тыс. тонн в 2016 году до 7,4 тыс. тонн в прошлом году. Серьезный удар по урановой промышленности Канады нанесла пандемия в 2020 году: тогда добыча упала до анти-рекордных 3,4 тыс. тонн. Два крупнейших месторождения урана в стране

”Сигар Лейк”

”Макартур Ривер”.

Уран в Намибии

Добыча урана в Намибии стабильно растет с 2015 года. В 2022 году производство урана в африканской стране составило более 5,5 тыс. тонн. В стране два месторождения, добыча на которых может доходить до 10% от общемировой.

Месторождение ”Россинг” принадлежит китайской урановой корпорации.

Рудник ”Лангер Генрих” - австралийской Paladin Energy.

Австралийский уран

Производство урана в Австралии по объемам четвертое в мире: в 2022 году оно составило чуть более 4 тыс. тонн. При этом запасы континента составляют 28% общемировых. Несмотря на то, что Австралия - один из основных производителей урана в мире, атомная энергетика в стране - спорный вопрос, а строительство АЭС, как и разработка новых рудников, на данный момент запрещено. В Австралии находится крупнейшее месторождение урана в мире - рудник ”Олимпийская плотина”.

Добыча урана в Узбекистане

Узбекистан попал в пятерку лидирующих стран по добыче урана в 2020 году: тогда производство в стране составило 3,5 тыс. тонн. Ранее государство занимало седьмое место, но благодаря партнерству с японскими и китайскими корпорациями, ей удалось подняться в рейтинге уранодобывающих стран.

Уран в России

Добыча урана в России с 2011 года составляет от 2,8 до 3 тыс. тонн. Среди покупателей российского урана - США, европейские страны, а также государства Азии и Африки. Большая часть российского урана добывается на месторождении ”Аргунское”.

Производство урана в Нигере

Производство урана в Нигере стабильно падает на протяжении последних десяти лет. В 2022 году объем добычи в африканской стране составил чуть больше 2 тыс. тонн. Два урановых месторождения, ”Сомаир” и ”Коминак”, разрабатываются французским конгломератом Oranо, у которого также есть совместные проекты с Казахстаном и Канадой. Недавний военный переворот в Нигере спровоцировал опасения по поводу дальнейших поставок урана. 15% потребностей Франции и 1/5 европейского спроса в уране удовлетворяются за счет Нигера.

Урановые рудники Китая

Добыча урана в Китае с 2011 года периодически то растет, то падает. В 2022 году она составила 1,7 тыс. тонн. Китайская корпорация China General Nuclear Power рассматривает возможность увеличения поставок сырья в рамках контрактов с другими странами, в том числе и с Казахстаном. Китай - один из лидеров в атомной энергетике: в настоящее время в стране 55 ядерных реакторов и еще 23 строится.