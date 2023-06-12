Дагестан начнет поставлять рыбу в Туркменистан

Дагестан будет экспортировать в Туркменистан каспийскую кильку и пшеничную муку. Стороны планируют нарастить товарооборот уже в этом году.
Дагестан и Туркменистан заключили договоренности об экспорте региональной продукции.
"Заключены договоренности по поставкам в Туркменистан рыбы (килька), муки, стеклотары"
- центр поддержки экспорта Дагестана
Стороны договорились в рамках посещения Махачкалы делегацией Туркменистана.
Во взаимодействии между Дагестаном и Туркменистаном сегодня начинается новый этап, ожидается рост товарооборота, рассказали в центре поддержки экспорта региона.
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