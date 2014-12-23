Книги для Турции будут печатать в Ростове

Ростовское издательство "Феникс" в первом полугодии 2024 года отправит в Турцию первый контейнер с девятью переведенными книгами, сообщила директор издательства Олеся Фартушная.
"Рассчитываем осуществить отгрузку до конца первого полугодия 2024 года. Часть договоров согласована, но есть немало технических проблем, которые требуют решения. Отсутствие подобного опыта добавляет времени"
- Олеся Фартушная
После первой партии книг издательство расширит географию экспорта: старт планам полиграфии даст сотрудничество с Турцией, что позволит ему переводить книги на иностранные языки и экспортировать их – издательство уже завершило перевод девяти книг на турецкий, редактировали их профессиональные лингвисты.
Вслед за Турцией издательство планирует развить партнерские отношения с другими странами, добавила Фартушная.