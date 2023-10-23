Что такое сектор Газа: кто там живет и почему там война?

Сектор Газа - меньшая из двух палестинских территорий, на которой в настоящий момент израильские вооруженные силы проводят наземную операцию. Что такое Сектор Газа, сколько в нем проживают людей и почему территория заблокирована - рассказываем в этом материале.

Где находится Сектор Газа

Сектор Газа - это небольшой палестинский анклав площадью 365 квадратных километров, что почти в семь раз меньше, чем площадь Москвы. С севера и востока от него находится Израиль, на юге - Египет. На западе анклава - Средиземное море. В 1967 году сектор Газа был захвачен Израилем, а до этого он принадлежал Египту. В 2005 году израильтяне покинули поселения в Газе в рамках ”размежевания”.

Почему сектор Газа так называется?

Весь анклав получил свое название по столице - Газе. ”Газа” в переводе с иврита (azzah) означает ”сильный” или ”могущественный”.

Административное устройство

Сектор Газа, длина которого около 40 км, а ширина - чуть больше 10 км, представлен как городскими, так и сельскими районами. Самое большое образование в анклаве, а также его столица - город Газа на северо-востоке. Меньшая из территорий Палестинской автономии разделена на пять провинций:

Газу Северную Газу Рафах Дейр-эль-Балах Хан-Юнис

Кто живет в секторе Газа

В анклаве проживает более двух миллионов человек, из которых 1,7 млн, согласно данным ООН, палестинские беженцы.

Плотность населения – среднем около 6 тыс. человек на квадратный километр, в городе Газа плотность населения - 9 тыс. человек на квадратный километр.

Большая часть населения анклава - молодежь: 42% жителей - до 14 лет, 22% - 15-24 года.

Уровень урбанизации анклава составляет почти 80%.

Кто контролирует сектор Газа

Сектор Газа был частью Палестины, находившейся под протекторатом Великобритании до образования государства Израиль в 1948 году.

Египет захватил анклав в 1948 году во время Первой Арабо-Израильской войны.

В 1967 году Израиль восстановил контроль над сектором Газа. В свою очередь палестинцы заявили права на территорию, считая ее частью своего будущего государства.

По итогам Кэмп-Дэвидских соглашений (1978) и соглашений ”Осло” (1993) Газа наряду с Западным берегом была определена в качестве территории, на которой будет создана Палестинская автономия.

В 2005 году Израиль вышел из Сектора Газа в рамках плана размежевания.

С 2007 года Сектор Газа контролируется группировкой Хамас, одержавшей победу на местных выборах. С тех пор на территории сектора Газа выборы больше не проводились.

Блокада сектора Газа

Египетская блокада сектора Газа

После прихода Хамаса к власти, Египет заблокировал пограничные переходы, поскольку Палестинская автономия не гарантировала безопасность анклава. Чтобы попасть в Египет, жители сектора Газа могли

зарегистрироваться в местных органах самоуправления и ждать разрешения от двух недель до месяца.

обратиться напрямую к египетским властям через частные компании.

Те, кто получал разрешение на пересечение границы, покидали сектор Газа через Рафах, который работал с воскресенья по четверг.

Израильская блокада Сектора Газа

Израиль ответил на приход Хамас к власти, введя воздушную, наземную и морскую блокаду анклава. Вся 60-километровая граница сектора Газа и Израиля защищена заградительными сооружениями. Попасть в Израиль могли только те палестинцы, у которых есть разрешение от израильских властей. В основном в Израиль допускались:

торговцы

те, кому необходима медицинская помощь, а также их сопровождающие

сотрудники гуманитарных организаций

палестинцы, работающие в Израиле.

После получения разрешения палестинцы могли попасть на территорию Израиля через КПП Эрез. Продукты питания и строительные материалы (более 80% из них поступали из Израиля) доставлялись в Сектор Газа через КПП Керем-Шалом.

Как живет сектор Газа?

Как следствие блокады условия жизни в секторе Газа крайне ограниченные. Единственные ресурсы, которые есть в секторе Газа - это пахотные земли и газ. Добычу газа контролирует Израиль.

Более 500 тыс. палестинских беженцев живут в 8 лагерях беженцев.

Более 72 тыс. жилых домов, разрушенных во время конфликта 2014 года, до сих пор не восстановлены.

80% семей, проживающих в секторе Газа имеют долги.

Безработица в анклаве почти 45%.

Более половины населения сектора Газа срочно нуждается в гуманитарной помощи.

Уровень продовольственной безопасности низкий: более 50% семей вынуждены отказываться как минимум от одного приема пищи.

Более 90% домохозяйств не имеет постоянного доступа к чистой воде, которой сектор Газа обеспечивает соседний Израиль.

В больницах анклава не хватает медицинского оборудования и медработников.

Туннели сектора Газа

Последние 20 лет, чтобы обойти блокаду, Хамас строил подземные туннели, по которым товары доставлялись из Египта. По сообщениям Израиля, туннели также используются для контрабанды оружия. Согласно заявлениям Хамас, длина туннелей составляет более 500 км. Под землей в секторе Газа также расположены командные пункты Хамас.