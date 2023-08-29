В России хотят запретить экспорт мяса птицы и яиц

Министерство сельского хозяйства России хочет ввести запрет на экспорт мяса птицы и яиц с 1 декабря. Такие меры должны улучшить ценовую ситуацию на эту категорию продуктов.

Власти РФ выступили с инициативой запретить экспортировать мясо птиц и яйца с начала декабря этого года по май 2024 года. По мнению представителей Министерства сельского хозяйства такие меры должны помочь улучшить ситуацию с ценами в стране на эту категорию продуктов.

Кроме этого, чиновники считают, что благодаря отмене экспорта, потребности российских покупателей будут полностью удовлетворены.

«В целях стабилизации ценовой ситуации, а также обеспечения потребностей внутреннего рынка в мясе кур и пищевом курином яйце <…> Минсельхоз России предложил вынести на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию вопросы об установлении временного запрета на экспорт данных товаров за пределы территории Российской Федерации»

- Минсельхоз РФ

Также ведомство выступило с предложением отмены таможенной пошлины на ввоз мяса кур в размере до 160 тыс тонн.

В ведомстве уточнили, что запрет не коснется продуктов, которые вывозится из РФ в страны ЕАЭС, в целях гуманитарной помощи, в рамках проектов межправительственных договоров, в качестве припасов, провозимых через границы других государств.