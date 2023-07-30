В Новороссийске расселят большую часть домов у моря

Власти Новороссийска планируют расселить 70% жилых домов на набережной для того, чтобы ее заново отстроил иранский инвестор.

В Новороссийске планируется реализовать масштабный проект по переоборудованию городских набережных. Власти города планируют расселить около 70% жилого фонда, находящегося у моря. В прошлом году администрация города подписала договор с иранской компанией о масштабном проекте реновации жилья.

Информация об этом стала доступна общественности недавно. Мэр города Андрей Кравченко сообщил в своем telegram-канале о том, что иранский инвестор планирует застроить почти 15 га территории набережных.

«Его (инвестора) цель амбициозная и масштабная — реновация аварийного жилья, которое находится на площади 14,5 га, для развития комфортной среды в Новороссийске. Сейчас в стадии обсуждения все возможные варианты»

— Андрей Кравченко

В прошлом году Новороссийск посетил глава иранской компании Lotus Economic and Engeneering Group, с которым был подписан договор на строительство новых домов. В ноябре этого года власти города презентовали проект, по которому будет реализована реновация.

Отмечается, что после реализации проекта часть зданий будет отдано под коммерческие нужны. В них откроются отели и бизнес-центры.